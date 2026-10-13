Ceren Karakoç Can Evi̇nden Vurdu: Feyza Civelek Açıklaması Olay Oldu

Show TV'nin reyting rekortmeni fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Nursema karakteriyle milyonların sevgisini kazanan başarılı oyuncu Ceren Karakoç diziden ani bir şekilde ayrılmasıyla ilgili magazin gündemini sarsan açıklamalarda bulundu. Ünlü gazeteci Ayşe Arman'ın sorularını yanıtlayan Karakoç hem kendi karakterinin hikayeye veda ediş sürecini anlattı hem de aynı dönemde kadrodan çıkarılan Feyza Civelek hakkında merak edilenlere değindi. Ünlü oyuncunun açıklamaları kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.

"Kazada Öldürüleceğimi Bilmiyordum"

Dizideki ani ölümüyle tüm izleyicileri yasa boğan Ceren Karakoç yapım ekibiyle aralarında geçenleri samimiyetle dile getirdi. Ayrılık sürecinin kendisi için de sürpriz olduğunu belirten başarılı oyuncu "Kazada öldürüleceğimi bilmiyordum. Yapımcım 'Bir sonraki sezon devam ediyoruz görüşürüz' dedi. Her şeyde anlaştık" sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

Dizinin bu sezonki bölümlerini henüz izlemediğini belirten Karakoç kendi karakterinin ardından senaryoda yapılan değişikliklere değinerek "Herhalde oradaki hikayeden kaynaklı belki de senaristimiz şey de düşünmüş olabilir. İşte ben o zaman Nursema'yı da çıkarayım. O da yanlış hatırlamıyorsam vallahi izlemedim bu sezon dizinin ilk bölümünü ama benden sonra o da kanser olup kahrından ölüyor herhalde. Belki öyle bir hikaye kurmak için de beni çıkarmış yani öldürmüş olabilir" yorumunu yaptı.

Feyza Civelek Sorusuna Dikkat Çeken Yanıt

Röportajın en çok merak edilen anlarından biri ise Ayşe Arman'ın "Tek sen değilsin aslında işine son verilen. Mesela Feyza Civelek'in de işine aynı anda son verilmesi bir tesadüf mü?" sorusu oldu. Soru karşısında bir an nasıl yanıt vereceğini bilemeyen Ceren Karakoç çok açık konuşmaktan kaçınarak şu dikkat çekici ifadeleri kullandı:

"Yani Feyza'nın durumunu bilmiyorum. Orada başka bir dinamik var diyeyim. Hani sonuçta onun çıkacağı haberi daha önceden basına yansımıştı yanlış hatırlamıyorsam. Zaten onun çıkacağını biliyorduk."

Karakoç'un bu üstü kapalı ve temkinli yanıtı dizinin kulislerinde ve sosyal medyada farklı iddiaların ortaya atılmasına neden olurken ayrılıkların arka planındaki gerçeklerin ne olduğu hayranları tarafından merak konusu olmaya devam ediyor.