Selahattin Paşalı’nın Eşi Lara Paşalı’dan Şok Hamle: Evlilik Fotoğraflarını Tek Kalemde Sildi

Ünlü oyuncu Selahattin Paşalı ile 2022 yılında dünyaevine giren Lara Paşalı, sosyal medya hesabındaki son hamleleriyle dikkatleri üzerine çekti. Uzun süredir haklarında ayrılık iddiaları konuşulan çiftten henüz resmi bir açıklama gelmese de, Lara Paşalı’nın dijital dünyadaki adımları bu söylentileri daha da güçlendirdi. Özellikle evliliklerine dair en özel anların yer aldığı görsellerin kaldırılması, takipçileri arasında büyük bir merak uyandırdı.

Evlilik Yıl Dönümünde Sessizlik Hakim Oldu

Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı, 16 Nisan 2022 tarihinde nikâh masasına oturarak hayatlarını birleştirmişti. Çift, aynı yılın Temmuz ayında kızları Leyla Pera'yı kucaklarına alarak ilk kez ebeveyn olmanın sevincini tatmıştı. Ancak bu yılın 16 Nisan tarihindeki evlilik yıl dönümlerinde, ikilinin sosyal medya üzerinden herhangi bir kutlama mesajı yayınlamaması dikkatli gözlerden kaçmadı. Bu sessizlik, magazin dünyasında evlilikte kara bulutlar dolaştığı şeklinde yorumlandı.

Düğün Fotoğraflarının Silinmesi İddiaları Artırdı

İkilinin ilişkisindeki kriz iddialarını en çok tetikleyen olay ise Lara Paşalı’nın kişisel hesabındaki temizlik oldu. Genç anne, düğün günlerine ait tüm fotoğrafları sayfasından kaldırdı. Bununla birlikte, çiftin birlikte yer aldığı diğer günlük karelerin hala profilde durması akıllarda soru işareti bıraktı. Sadece düğün anılarının silinmesi, takipçiler tarafından "sembolik bir veda" olarak değerlendirildi.

Yüzük Detayı Gözden Kaçmadı

Ayrılık dedikodularını besleyen bir diğer detay ise geçtiğimiz günlerde paylaşılan bir fotoğrafta ortaya çıktı. Lara Paşalı tarafından yayınlanan görselde, parmağında evlilik yüzüğü olmaması kriz iddialarını destekleyen somut bir kanıt olarak sunuldu. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntü sonrası hayranlar, çiftten gelecek net bir açıklamaya kilitlendi.

Henüz ne başarılı oyuncu Selahattin Paşalı'dan ne de eşinden konuya dair bir yalanlama veya doğrulama gelmedi. Aile yaşantılarını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikilinin, bu süreci nasıl yöneteceği merakla bekleniyor.