Cansever’in Vasiyeti Ortaya Çıktı! Son İsteği Şaşırttı

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever bir süredir mücadele ettiği lösemi nedeniyle 59 yaşında hayatını kaybetti. Almanya’da tedavi gören sanatçının vefatı sevenlerini ve müzik dünyasını yasa boğdu. Şimdi ise Cansever’in yıllar önce dile getirdiği son isteğinin ne olduğu ortaya çıktı.

Sanatçının vasiyeti üzerine cenazesinin doğup büyüdüğü Kuzey Makedonya’ya götürüleceği ve burada aile mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Son İsteği Memleketine Dönmekmiş

Gerçek adı Dzansever Dalipova olan Cansever hayatının büyük bölümünü farklı ülkelerde geçirse de doğup büyüdüğü Veles’i hiç unutmadı. Sanatçının vasiyeti doğrultusunda cenazesi Kuzey Makedonya’nın Veles şehrine götürülecek.

Cenaze namazının 12 Ağustos Pazartesi günü Fazlı Ahmet Paşa Camii’nde kılınmasının ardından Cansever, aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak. Böylece sanatçının son isteği de ailesi tarafından yerine getirilmiş olacak.

Hayatı Zorluklarla Geçti

Cansever’in hayat hikâyesi de en az müzik kariyeri kadar dikkat çekiciydi. Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan sanatçı henüz 12 yaşındayken geçirdiği bir kaza nedeniyle bir gözünü kaybetti.

1992 yılında çıkardığı “Kemano Başal E Romenge” albümüyle profesyonel müzik kariyerine adım atan Cansever Türkiye’de ise asıl çıkışını “İbo Show”da seslendirdiği “Kara Çadır” ile yaptı.

Yıllarca Sağlık Sorunlarıyla Mücadele Etti

Cansever’e 1994 yılında ankilozan spondilit teşhisi konuldu. Hastalığın getirdiği zorluklarla uzun yıllar mücadele eden sanatçı 2007’de tedavi için Almanya’ya yerleşti. Geçirdiği operasyonun ardından sağlık durumunda önemli bir düzelme yaşayan Cansever, müzikten kopmadı. Ancak 2025’in sonlarında bu kez lösemi teşhisi aldı. Uzun süren tedavi sürecinin ardından 59 yaşında hayata veda eden Cansever, vasiyeti doğrultusunda şimdi memleketinde, ailesinin yanında toprağa verilecek.