Duygu Sarışın’a Sicilya’da Romantik Evlilik Teklifi!

Duygu Sarışın cephesinden sonunda beklenen müjdeli haber geldi! Özel hayatını bir süredir gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü oyuncu gönlünü bilim dünyasının tanınmış isimlerinden Prof. Dr. Mete Atatüre’ye kaptırmıştı. Bir süredir mutlu bir birliktelik yaşayan çift ilişkilerini bir adım daha ileri götürme kararı aldı.

İkilinin aşkında en önemli adım ise romantik Sicilya tatilinde geldi. Mete Atatüre’nin yaptığı evlilik teklifine Duygu Sarışın’ın “evet” dediği öğrenildi.

Aşklarını Gözlerden Uzak Yaşadılar

Duygu Sarışın uzun süren ilişkisinin sona ermesinin ardından bir süre özel hayatıyla gündeme gelmekten uzak durmuştu. Ancak daha sonra Prof. Dr. Mete Atatüre ile yaşadığı sürpriz aşkla yeniden magazin dünyasının dikkatini çekti.

Çift ilişkilerini mümkün olduğunca gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Buna rağmen birlikte verdikleri görüntüler ve ortaya çıkan detaylar ikilinin oldukça mutlu olduğunu gösteriyordu.

Evlilik Teklifi Sicilya’da Geldi

Çiftin birlikte çıktığı Sicilya tatili ise ilişkilerinde yeni bir sayfa açtı. Tatilin en özel anında Mete Atatüre Duygu Sarışın’a evlilik teklif etti.

Sarışın’ın bu romantik teklife “evet” diyerek karşılık verdiği öğrenildi. Böylece uzun süredir devam eden aşk evlilik yolunda atılan ilk adımla taçlanmış oldu.

Nikâh İçin Geri Sayım Başladı

İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi Fizik Bölümü Başkanı olan Prof. Dr. Mete Atatüre ile evlilik kararı alan Duygu Sarışın’ın bu haberi yakın çevresini de sevindirdi.

İlişkilerini sessiz sedasız sürdüren çiftin önümüzdeki aylarda nikâh masasına oturması bekleniyor. Şimdilik düğün tarihiyle ilgili net bir bilgi bulunmasa da çiftin mutluluğu şimdiden magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.