Gökçe Bahadır’dan Sibel Can Sürprizi! Sahnede Coştu

Dört aylık hamile olan Gökçe Bahadır Bodrum’daki konserinde Sibel Can’ın “Kanasın” şarkısını seslendirdi. Performansı izleyenleri şaşkına çevirdi.

Gökçe Bahadır’dan Sibel Can Sürprizi! Sahnede Coştu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-08-2026 19:28

Gökçe Bahadır’ı yıllardır başarılı oyunculuğuyla tanıyoruz ama meğer sahnede de hiç fena değilmiş! Ünlü oyuncu Bodrum’da verdiği konserde mikrofonu eline alınca izleyenlere adeta sürpriz yaptı. Özellikle Sibel Can’ın sevilen şarkılarından birini seslendirmesi geceye damga vuran anlardan biri oldu.

Dört aylık hamile olan Bahadır buna rağmen sahnedeki enerjisiyle dikkat çekti. Eşi Emir Ersoy ve orkestrasıyla birlikte sahne alan oyuncu, konser boyunca müzikseverlere keyifli bir gece yaşattı.

Önce “Papatya”yı Söyledi

Konserde ilk olarak söz ve müziği eşi Emir Ersoy’a ait olan “Papatya” şarkısını seslendiren Gökçe Bahadır performansıyla izleyenlerden alkış aldı.

Oyunculuğunun yanında müzikle de ilgilenen Bahadır’ın sahneye oldukça hakim olması dikkatlerden kaçmadı. Ancak gecenin asıl sürprizi henüz gelmemişti.

Sibel Can Şarkısıyla Geceyi Coşturdu

Bahadır “Papatya”nın ardından mikrofonu bu kez Sibel Can’ın sevilen parçalarından “Kanasın” için aldı. Şarkıyı kendine has yorumuyla seslendiren oyuncu, salondakilerden büyük ilgi gördü.

Üstelik Bahadır performansının ardından Sibel Can hayranı olduğunu da söylemeyi ihmal etmedi. Bu açıklama neden özellikle “Kanasın”ı seçtiğini de biraz olsun ortaya çıkardı.

Hamile Haline Rağmen Enerjisi Dikkat Çekti

2022 yılında müzisyen Emir Ersoy ile evlenen Gökçe Bahadır şu sıralar hayatının en heyecanlı dönemlerinden birini yaşıyor. İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan oyuncu dört aylık hamile.

Buna rağmen Bodrum konserinde enerjisinden pek bir şey kaybetmeyen Bahadır sahnede oldukça rahat ve neşeli görüntüler verdi. Oyunculuğuyla zaten kendini kanıtlayan Bahadır’ın müzik performansı da izleyenlerden tam not aldı.

Gecenin ardından akıllarda ise tek bir soru kaldı: Gökçe Bahadır’ı bundan sonra daha sık sahnede görecek miyiz?

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