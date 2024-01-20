Selahattin Paşalı ve eşi Lara Paşalı'dan aşk dolu sözler

Ünlü çift Selahattin Paşalı ve eşi Lara Paşalı, Bebek'te objektiflere yakalandı. Selahattin Paşalı, "2023, kişisel olarak şükürler olsun ki güzel geçti. Ülkemizde ve dünyada birçok felaket yaşandı, evrensel olarak zor bir yıl oldu tabii. Ancak şu an her şey yolunda. Umarım bu şekilde devam eder" ifadelerini kullandı.

Aşk dolu bakışlarıyla dikkat çeken çiftten Lara Paşalı ise, "Eşimle gurur duyuyorum, bir hayranıyım. Onunla birlikte bu yolculukta olmak gerçekten harika bir deneyim. Onun başarısını artarak izlemek muazzam" sözleriyle eşini övdü.