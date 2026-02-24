Selahattin Paşalı Milano Yolcusu! Dünya Devinin Tek Türk Davetlisi Oldu.

Selahattin Paşalı Milano Moda Haftası'na mı gidiyor? Ünlü oyuncunun özel davetli olarak katılacağı Milano Moda Haftası detayları ve Masumiyet Müzesi dizisindeki başarısı haberimizde...

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-02-2026 16:38

Son dönemde hem "Kıskanmak" hem de merakla beklenen "Masumiyet Müzesi" dizisindeki Kemal karakteriyle adından sıkça söz ettiren Selahattin Paşalı, başarısını uluslararası arenaya taşıyor. Yakışıklı oyuncu, dünya modasının kalbinin attığı Milano Moda Haftası’nda Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

 Sınırlı Sayıda Seçkin Davetli Arasında

Selahattin Paşalı, lüks bir moda devinin özel davetlisi olarak katılacağı etkinlikte oldukça ayrıcalıklı bir konumda yer alacak. Kulislerden sızan bilgilere göre:

  • Tarih: 26 Şubat’ta gerçekleşecek olan dev defilede yer alacak.

  • Tek Türk Konuk: Sınırlı sayıda kişinin kabul edildiği bu özel organizasyonun tek Türk konuğu Selahattin Paşalı olacak.

  • Stil İkonu: Oyunculuğundaki başarısının yanı sıra kendine has tarzıyla da dikkat çeken Paşalı, Milano sokaklarında dünya basınının markajında olacak.

 Masumiyet Müzesi ve Kıskanmak Heyecanı

Şu sıralar kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşayan Paşalı, Orhan Pamuk’un ölümsüz eseri "Masumiyet Müzesi" uyarlamasında hayat verdiği Kemal rolüyle büyük merak uyandırıyor. Bu uluslararası davet, oyuncunun dünya çapındaki yükselen grafiğinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

