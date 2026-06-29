Selahattin Paşalı Ailece Çıkacakları Tatil Planını Açıkladı: "Dönüşte İş Var"

Selahattin Paşalı, İstanbul'un gözde semtlerinden Bebek'te objektiflere yansıdı. Oyuncu eşi Lara Paşalı'yla evliliklerinde yaşadıkları o çok konuşulan çalkantılı süreci tamamen geride bıraktıklarını bir kez daha gözler önüne serdi.



"Beni Heyecanlandıracak Bir İş Bekliyorum"

Selahattin Paşalı yeni sezonda ters köşe bir karakterle ekranda olmak istediğinin sinyallerini verdi. Proje seçimi konusunda aceleci davranmadığını belirten oyuncu mesleki kriterlerini şu sözlerle anlattı:

"Gelen projeler var. Beni heyecanlandıracak ve mutlu edecek bir iş bekliyorum. Kısa bir tatil planımız var dönüşte işlerimize yoğunlaşacağız."

Alyans Krizinden Mutlu Sona

2022 yılında nikah masasına oturan ve aynı yıl kızları Leyla Pera'yı kucaklarına alarak anne-baba olma sevinci yaşayan Selahattin ve Lara Paşalı çifti geçtiğimiz aylarda evliliklerinde ciddi bir sınav vermişti. Lara Paşalı'nın parmağındaki alyansı çıkarması ve sosyal medya hesabından düğün fotoğraflarını bir gecede silmesi magazin kulislerinde boşanıyorlar dedikodularını ayyuka çıkarmıştı.

Söylentilerin çığ gibi büyümesi üzerine çift 22 Nisan'da ortak bir bildiri yayınlayarak "Her evlilikte zorlu dönemler yaşanabilir. Kendi içimizde bazı konuları çözmeye çalışıyoruz ama sürece dair kamuoyuna yansıyan detaylar (ihanet) gerçeği yansıtmıyor" diyerek iddialara net bir rest çekmişti.

Bu krizin ardından Lara Paşalı'nın fotoğrafları arşivden çıkarması ve Selahattin Paşalı'nın Anneler Günü’nde eşi ve kızının karesini beyaz kalp emojisiyle paylaşması, çiftin aralarındaki buzları tamamen erittiğini kanıtlamıştı.

Bebek'te neşeli ve huzurlu halleriyle dikkat çeken usta oyuncu tatile dair mini detaylar verdikten sonra muhabirlere teşekkür ederek lüks aracına bindi ve oradan ayrıldı. Paşalı ailesinin gözlerden uzak bir Ege kasabasında baş başa kısa bir barışma ve yorgunluk atma tatili yapacağı öğrenildi.