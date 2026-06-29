Komedyen Deniz Göktaş Hakkında Soruşturma Başlatıldı!

Stand-up gösterisinde Kur’an-ı Kerim ile ilgili sözleri nedeniyle komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı.

Komedyen Deniz Göktaş Hakkında Soruşturma Başlatıldı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-06-2026 15:15

Türkiye''de son dönemde alternatif komedi sahnelerinin ve dijital platformların en çok konuşulan sıra dışı mizah tarzıyla dikkat çeken isimlerinden biri olan Deniz Göktaş gerçekleştirdiği bir stand-up gösterisindeki ifadeleri nedeniyle adliyelik oldu. Göktaş'ın gösterisinde İslam dininin kutsal kitabı Ku'an-ı Kerim ve vahiy sürecine yönelik sarf ettiği sözler sosyal medyada çığ gibi büyüyen bir tepki dalgasına yol açtı.

Kamuoyunda infial yaratan ve dini değerlerin mizah malzemesi yapıldığını savunan binlerce kullanıcının sert eleştirilerinin ardından yargı makamları da düğmeye bastı.

Tepki Çeken Sözler: "Dördüncüde Çeviri Zayıf"

Deniz Göktaş'ın sahnede kutsal kitapları kendi üslubuyla kıyasladığı ve dinleyicileri ikiye bölen o skandal ifadeleri şu şekilde kayıtlara geçti:

"İlk üç kitap iyiydi, dördüncüde çeviri zayıf. Dört kitap arasında en iyisi o bence, bir kere iddialı bir çıkış 600'lü yıllarda. Yazan için de çok zor, aklına yeni bir fikir gelse 'son kitap' dedik."

Bu sözlerin yer aldığı video kesitinin dijital dünyada yayılması üzerine adli makamlar harekete geçerek ünlü komedyen hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "Dini değerleri alenen aşağılama" iddialarıyla resmi bir soruşturma başlattı.

"Yurt Dışına Kaçtı" İddialarına Askerlik Kartıyla Yanıt!

Soruşturma haberlerinin ardından sosyal medyada Deniz Göktaş'ın adli süreçten çekindiği için Türkiye'den kaçtığı iddiaları ortaya atıldı. Kısa sürede yayılan bu iddialara, tatilde olduğunu belirten ünlü komedyenden esprili ve net bir yalanlama geldi. Göktaş turne yorgunluğunu atmak için yurt dışına çıktığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Merhabalar, bütün yıl hayal ettiğim gibi turnem ve kurgu biter bitmez arkadaşlarımın yanına 3 tişört 3 boxerla tatile geldim. Bilmiyorum seyahat etmem ayıp bir şey mi ama istihbarat haberi gibi paylaşanlar 22 haziran’da yüklü bir bedelli askerlik ücreti ödediğimi de görürler, uzun yıllar ülkede olacağım :) Türkiye’de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim, tişört sayısı zorluyor."

Benzer Haberler
Festivalde Skandal Anlar! Gökhan Güney Herkesi Şaşırttı Festivalde Skandal Anlar! Gökhan Güney Herkesi Şaşırttı
Barış Akarsu 47 Yaşında Olacaktı! O Detay Yürek Dağladı Barış Akarsu 47 Yaşında Olacaktı! O Detay Yürek Dağladı
Deniz Uğur’dan Şoke Eden Reha Muhtar İtirafı! Deniz Uğur’dan Şoke Eden Reha Muhtar İtirafı!
Final Gecesi Yandı! Bengü Performansı Sosyal Medyayı Salladı Final Gecesi Yandı! Bengü Performansı Sosyal Medyayı Salladı
İğne İddialarını Bitiren Bergüzar Korel'den Olay Kareler İğne İddialarını Bitiren Bergüzar Korel'den Olay Kareler
Maçka Parkı Kazası Sonrası Sevda Demirel’den İtiraf Maçka Parkı Kazası Sonrası Sevda Demirel’den İtiraf
ÇOK OKUNANLAR
Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'tan Yapımcı Faruk Turgut'a Güçlü Siper!
  • 29-06-2026 14:05

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'tan Yapımcı Faruk Turgut'a Güçlü Siper!

Deniz Kenarında Sümeyye Aydoğan Rüzgarı! Doğal Güzelliğiyle Büyüledi
  • 25-06-2026 15:30

Deniz Kenarında Sümeyye Aydoğan Rüzgarı! Doğal Güzelliğiyle Büyüledi

Manifest'in Yıldızı Mina Solak Aşka Ve Maviye Döndü! Tekne Pozları Olay Oldu!
  • 24-06-2026 09:40

Manifest'in Yıldızı Mina Solak Aşka Ve Maviye Döndü! Tekne Pozları Olay Oldu!

Güller ve Günahlar'ın Yıldızı Cemre Baysel Sarı Bikinisiyle Yaz Sezonunu Salladı
  • 29-06-2026 11:45

Güller ve Günahlar'ın Yıldızı Cemre Baysel Sarı Bikinisiyle Yaz Sezonunu Salladı

Yasemin Kay Allen Bodrum'da Adrenalin Tarzını Konuşturdu!
  • 26-06-2026 09:51

Yasemin Kay Allen Bodrum'da Adrenalin Tarzını Konuşturdu!