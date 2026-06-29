Komedyen Deniz Göktaş Hakkında Soruşturma Başlatıldı!

Türkiye''de son dönemde alternatif komedi sahnelerinin ve dijital platformların en çok konuşulan sıra dışı mizah tarzıyla dikkat çeken isimlerinden biri olan Deniz Göktaş gerçekleştirdiği bir stand-up gösterisindeki ifadeleri nedeniyle adliyelik oldu. Göktaş'ın gösterisinde İslam dininin kutsal kitabı Ku'an-ı Kerim ve vahiy sürecine yönelik sarf ettiği sözler sosyal medyada çığ gibi büyüyen bir tepki dalgasına yol açtı.

Kamuoyunda infial yaratan ve dini değerlerin mizah malzemesi yapıldığını savunan binlerce kullanıcının sert eleştirilerinin ardından yargı makamları da düğmeye bastı.

Tepki Çeken Sözler: "Dördüncüde Çeviri Zayıf"

Deniz Göktaş'ın sahnede kutsal kitapları kendi üslubuyla kıyasladığı ve dinleyicileri ikiye bölen o skandal ifadeleri şu şekilde kayıtlara geçti:

"İlk üç kitap iyiydi, dördüncüde çeviri zayıf. Dört kitap arasında en iyisi o bence, bir kere iddialı bir çıkış 600'lü yıllarda. Yazan için de çok zor, aklına yeni bir fikir gelse 'son kitap' dedik."

Bu sözlerin yer aldığı video kesitinin dijital dünyada yayılması üzerine adli makamlar harekete geçerek ünlü komedyen hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "Dini değerleri alenen aşağılama" iddialarıyla resmi bir soruşturma başlattı.

"Yurt Dışına Kaçtı" İddialarına Askerlik Kartıyla Yanıt!

Soruşturma haberlerinin ardından sosyal medyada Deniz Göktaş'ın adli süreçten çekindiği için Türkiye'den kaçtığı iddiaları ortaya atıldı. Kısa sürede yayılan bu iddialara, tatilde olduğunu belirten ünlü komedyenden esprili ve net bir yalanlama geldi. Göktaş turne yorgunluğunu atmak için yurt dışına çıktığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Merhabalar, bütün yıl hayal ettiğim gibi turnem ve kurgu biter bitmez arkadaşlarımın yanına 3 tişört 3 boxerla tatile geldim. Bilmiyorum seyahat etmem ayıp bir şey mi ama istihbarat haberi gibi paylaşanlar 22 haziran’da yüklü bir bedelli askerlik ücreti ödediğimi de görürler, uzun yıllar ülkede olacağım :) Türkiye’de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim, tişört sayısı zorluyor."