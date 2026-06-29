Plajda Beyaz Fırtına! Melis Sezen Kusursuz Fiziğiyle Nispet Yaptı!

Ünlü oyuncu Melis Sezen tatilinden yeni kareler paylaşmaya devam ediyor. Sezen'in beyaz bikinili deniz kenarı pozları Instagram'da beğeni topladı.

Plajda Beyaz Fırtına! Melis Sezen Kusursuz Fiziğiyle Nispet Yaptı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-06-2026 17:15

Ekranların enerjik, iddialı ve her rolüyle hafızalara kazınan güzel oyuncusu Melis Sezen yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak için çıktığı yaz tatilinden paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ve her hareketiyle magazin gündemini belirleyen güzel oyuncu bu kez plaj tarzıyla adından söz ettirdi.

Tatil albümüne her gün yeni bir halka ekleyen Sezen'in son durağından paylaştığı kareler yüklenir yüklenmez dijital dünyayı adeta ateşe verdi.

Plajda Saf ve İddialı Tarz

Deniz kenarında doğal ve çabasız şıklığıyla objektif karşısına geçen Melis Sezen bu kez yaz sezonunun en zamansız ve iddialı renklerinden biri olan beyazı tercih etti. Beyaz bikinisiyle kusursuz fiziğini gözler önüne seren güzel oyuncu bronz teni ve rüzgarda uçuşan saçlarıyla doğal bir zarafet sergiledi.

Güzel oyuncu Melis Sezen tatil paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Beyaz bikinisiyle deniz kenarında görüntülenen oyuncunun peş peşe paylaştığı iddialı kareleri Instagram'da kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum toplayarak gecenin en çok konuşulan magazin olayı oldu.

Takipçilerinden Övgü Yağmuru

Melis Sezen'in kendine has neşeli tavırlarını ve plaj şıklığını yansıtan bu kareler hayranları tarafından kelimenin tam anlamıyla mesaj yağmuruna tutuldu. Güzel yıldızın takipçileri, fotoğrafların altına övgü dolu binlerce yorum bıraktı.

İnternet dünyasında; "Beyaz renk bir insana ancak bu kadar yakışabilir, adeta kuğu gibi" şeklinde yorumlar yapıldı. Yeni projeleri öncesinde deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran güzel oyuncunun tatil rotasını bir süre daha gizli tutacağı öğrenildi.

Benzer Haberler
Festivalde Skandal Anlar! Gökhan Güney Herkesi Şaşırttı Festivalde Skandal Anlar! Gökhan Güney Herkesi Şaşırttı
Barış Akarsu 47 Yaşında Olacaktı! O Detay Yürek Dağladı Barış Akarsu 47 Yaşında Olacaktı! O Detay Yürek Dağladı
Deniz Uğur’dan Şoke Eden Reha Muhtar İtirafı! Deniz Uğur’dan Şoke Eden Reha Muhtar İtirafı!
Final Gecesi Yandı! Bengü Performansı Sosyal Medyayı Salladı Final Gecesi Yandı! Bengü Performansı Sosyal Medyayı Salladı
İğne İddialarını Bitiren Bergüzar Korel'den Olay Kareler İğne İddialarını Bitiren Bergüzar Korel'den Olay Kareler
Maçka Parkı Kazası Sonrası Sevda Demirel’den İtiraf Maçka Parkı Kazası Sonrası Sevda Demirel’den İtiraf
ÇOK OKUNANLAR
Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'tan Yapımcı Faruk Turgut'a Güçlü Siper!
  • 29-06-2026 14:05

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'tan Yapımcı Faruk Turgut'a Güçlü Siper!

Deniz Kenarında Sümeyye Aydoğan Rüzgarı! Doğal Güzelliğiyle Büyüledi
  • 25-06-2026 15:30

Deniz Kenarında Sümeyye Aydoğan Rüzgarı! Doğal Güzelliğiyle Büyüledi

Manifest'in Yıldızı Mina Solak Aşka Ve Maviye Döndü! Tekne Pozları Olay Oldu!
  • 24-06-2026 09:40

Manifest'in Yıldızı Mina Solak Aşka Ve Maviye Döndü! Tekne Pozları Olay Oldu!

Güller ve Günahlar'ın Yıldızı Cemre Baysel Sarı Bikinisiyle Yaz Sezonunu Salladı
  • 29-06-2026 11:45

Güller ve Günahlar'ın Yıldızı Cemre Baysel Sarı Bikinisiyle Yaz Sezonunu Salladı

Yasemin Kay Allen Bodrum'da Adrenalin Tarzını Konuşturdu!
  • 26-06-2026 09:51

Yasemin Kay Allen Bodrum'da Adrenalin Tarzını Konuşturdu!