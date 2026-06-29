Zerrin Özer 50. Sanat Yılında Kıbrıs'ta Sahne Alarak Sağlık Durumunu Açıkladı: "Çok İyiyim!"

Türk pop ve caz müziğinin yaşayan efsanesi, güçlü sesi ve yorumuyla nesilleri büyüten usta sanatçı Zerrin Özer bir süredir hayranlarını derinden üzen sağlık sorunlarının ardından muhteşem bir geri dönüşe imza attı. 50. sanat yılındaki ilk konseri için Kıbrıs'ta sahneye çıkan usta isim hem performansıyla göz doldurdu hem de sağlık durumuna dair merak edilenleri samimiyetle yanıtlayarak magazin gündemine oturdu.

Sahnede siyahlar içindeki asil ve şık tarzıyla büyüleyen Özer zamana meydan okuyan duruşuyla hayranlarından tam not aldı.

"Korkunç Heyecanlıyım Sanki İlk Defa Çıkıyor Gibiyim"

Sahnelerin tozunu yutmuş yarım asırlık bir çınar olmasına rağmen yaşadığı sahne heyecanını gizlemeyen Zerrin Özer duygularını ve Kıbrıs halkına olan sevgisini şu sözlerle dile getirdi:

"Korkunç heyecanlıyım. Korku ve heyecan var. Sanki ilk defa sahneye çıkıyor gibiyim. Kıbrıs halkını çok seviyorum."

"Amatör Dönemleri Saymıyorum, 50 Değil 40 Sene Diyorum!"

Muhabirlerin "50 yılınız nasıl geçti?" sorusuna esprili ve kendine has dobralığıyla yanıt veren usta sanatçı mesleki kariyerindeki o devasa geçmişi şu iddialı cümleyle özetledi:

"İlk zamanlar amatördüm hatırlamıyorum. 50 sene demiyorum, 40 sene diyorum. Amatör dönemleri kapsayan şekilde 50 yıl... Ben artık tarihim."

Sevenlerine Müjde

Geçirdiği rahatsızlıklar nedeniyle uzun süredir tedavi gören ve hayranları tarafından yakından takip edilen Zerrin Özer sağlık durumuna dair beklenen müjdeyi bizzat verdi. Kendini çok enerjik hissettiğini belirten efsane ses "Çok iyiyim. Daha da iyi olacağım" diyerek yüreklere su serpti.

"Unutulmaktan Nefret Ediyorum Ama Z Kuşağı Beni Tanıyor!"

Hayatının film olması fikrine çekimser yaklaştığını belirten sanatçı içindeki en büyük korkuyu ve buna karşı aldığı teselliyi ise şu sözlerle paylaştı:

"O konuda çekimserim ama unutulmaktan da çok korkuyorum. Unutulmaktan nefret ediyorum. Kim olursa olsun unutulmak çok acı bir durum. Ama Z kuşağı beni tanıyor!"