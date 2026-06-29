Bodrum'da Yeni Nesil Zirvesi! Çağan Efe Ak ve Arkadaşları Yalıkavak'ı Salladı!

Genç oyuncular Çağan Efe Ak, Ceren Ayruk, Helin Elveren ve Ata Yaşat, Bodrum Yalıkavak'ta deniz ve güneşin tadını çıkarırken görüntülendi.

Bodrum'da Yeni Nesil Zirvesi! Çağan Efe Ak ve Arkadaşları Yalıkavak'ı Salladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-06-2026 18:08

Ekranların parlayan, yetenekleri ve enerjileriyle yeni neslin en çok dikkat çeken genç oyuncuları arasında yer alan Çağan Efe Ak, Ceren Ayruk, Helin Elveren ve Ata Yaşat, yoğun geçen set takvimlerinin ardından soluğu tatil cenneti Bodrum'da aldı. Geleceğin jön ve jönfi adayları olarak gösterilen genç yıldızlar Ege sahillerinde bir araya gelerek yaz sezonunun tadını doyasıya çıkarırken objektiflere takıldı.

Bodrum'un eşsiz denizinde enerji depolayan ünlü isimlerin plajdaki neşeli ve samimi anları, magazin basınının radarına takıldı.

Yalıkavak Sahillerinde Eğlence Tavan Yaptı

Gözlerden uzak, sakin bir tatil geçirmek isteyen grup Bodrum'un en gözde koylarından biri olan Yalıkavak'taki lüks bir plajı tercih etti. Sabahın erken saatlerinde plaja giriş yapan ekip gün boyu süren eğlenceli halleriyle plajdakilerin de ilgi odağı oldu.

Genç oyuncular Çağan Efe Ak, Ceren Ayruk, Helin Elveren ve Ata Yaşat, Bodrum Yalıkavak'taki bir plajda görüntülendi. Gün boyunca Ege'nin serin sularında yüzen ve sahilde şakalaşan genç oyuncuların keyifli ve neşeli tavırları objektiflere saniye saniye yansıdı.

Set Yorgunluğunu Ege Sularında Attılar

Denizin içinde birbirlerine su şakaları yapan sahilde ise uzun uzun sohbet edip kahkahalar atan dörtlü adeta düşman çatlattı. Hem sosyal medyada hem de yer aldıkları projelerde büyük bir hayran kitlesine sahip olan genç oyuncuların birbirleriyle olan güçlü dostluk bağı da gözlerden kaçmadı.

Plaj tarzlarıyla da oldukça fit ve çabasız bir şıklık sergileyen Çağan Efe Ak, Ceren Ayruk, Helin Elveren ve Ata Yaşat, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına el sallayarak neşeli hallerini bozmadı. Akşam saatlerine kadar plajda kalan ve güneşin batışını izleyen ekibin Bodrum tatiline bir süre daha birlikte devam edeceği öğrenildi.

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