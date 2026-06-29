Demet Akalın Fatih Ürek'i Anlatırken Ağlamaktan Konuşamadı!

SHOW TV'nin ekranlara dinamizm, müzik ve eğlence getiren, yapımcılığını Undici Prodüksiyon'un üstlendiği iddialı yaz programı Yaz Bir Şarkı, ikinci bölümüyle de izleyicileri ekran başına kilitledi. Pop müziğin as dobra ismi Demet Akalın sunumuyla Bodrum'un büyüleyici atmosferinde ekrana gelen programa bu hafta hem müzik ziyafeti hem de gözyaşları damga vurdu.

Güçlü yorumuyla fantezi müziğin sevilen ismi Bülent Serttaş ve hit şarkılarıyla pop-arabesk rüzgarı estiren Sakiler Grubu'nun konuk olduğu gecede eğlence dolu anlar yerini bir anda duygu seline bıraktı.

Nur Yerlitaş Unutulmadı: 15 Yıllık Elbise Sahneye Çıktı

Demet Akalın programın açılışında giydiği kostümle ekran başındakilere nostaljik ve duygusal bir an yaşattı. Ünlü popçu modanın efsane ismi merhum Nur Yerlitaş'ın tam 15 yıl önce kendisi için özel olarak tasarladığı elbiseyi gardırobundan çıkararak yayında giydi. Tercihiyle usta modacıya vefalı bir jest yapan Akalın izleyicilerden tam not aldı.

Ayrıca ünlü sanatçı programın ilk bölümünde giydiği ve bir hayranının sosyal medyada çok beğendiğini dile getirdiği kıyafetini de canlı yayında o izleyicisine hediye ederek alkış topladı.

Gözyaşları Sel Oldu: Fatih Ürek ile O Küslük Nasıl Bitti?

Gecenin en çok konuşulan ve sosyal medyada viral olan anı ise Demet Akalın'ın geçtiğimiz ocak ayında ani vefatıyla sanat dünyasını yasa boğan yakın dostu Fatih Ürek hakkında yaptığı açıklamalar oldu. Yıllarca çok yakın dost olan ancak aralarına giren kırgınlık nedeniyle uzun süre küs kalan ikilinin Ürek'in vefatından önce barıştığı ortaya çıktı.

Demet Akalın ocak ayında vefat eden yakın dostu Fatih Ürek'ten bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı. Yıllardır süren küslüğün nasıl sona erdiğini ve ölümünden önce helalleştiklerini gözyaşları içinde anlatan Akalın'ın bu samimi barışma hikayesi Bodrum'daki stüdyoda ve ekran başındaki izleyicilerde derin bir duygu seli yarattı.