Filenin Sultanı Kalbini Parkeye Kaptırdı! Hande Baladın ve Onuralp Bitim Aşkı Gündemdе!

Milli voleybolcu Hande Baladın'la milli basketbolcu Onuralp Bitim'in aşk yaşadığı iddia edildi. İkilinin Bağdat Caddesi'ndeki samimi halleri gündem oldu.

Filenin Sultanı Kalbini Parkeye Kaptırdı! Hande Baladın ve Onuralp Bitim Aşkı Gündemdе!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-06-2026 14:27

Hem A Milli Kadın Voleybol Takımımızdaki muhteşem performansıyla hem de güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren başarılı voleybolcu Hande Baladın bu kez spor dünyasını sarsacak bomba bir aşk iddiasıyla magazin gündemine oturdu. Parkelerin ve sahaların iki yıldız ismini bir araya getiren iddia dijital dünyada adeta deprem etkisi yarattı.

Kulislerde konuşulanlara göre; güzel voleybolcu gönlünü kendisi gibi milli formayı gururla terleten başarılı basketbolcumuz Onuralp Bitim'e kaptırdı.

Bağdat Caddesi'nde Samimi Kaçamak

Magazin kulislerini hareketlendiren iddiaların fitili ikilinin İstanbul'un gözde noktalarından birinde yan yana görülmesiyle ateşlendi.

İddiaya göre; Hande Baladın ve Onuralp Bitim önceki gün Anadolu Yakası'nın kalbi Bağdat Caddesi'nde baş başa yemek yerken görüntülendi. Keyifli geçen yemeğin ardından caddede yürüyüşe çıkan ünlü sporcuların etraftaki bakışlara aldırış etmeden sergiledikleri samimi ve neşeli halleri aşk dedikodularını ayyuka çıkardı.

Sosyal Medyadan Yılın Çifti İlan Edildiler!

Gözlerden uzak başlayan bu samimi yürüyüşün haberi basına sızar sızmaz X (Twitter) ve Instagram platformlarında adeta bir beğeni ve yorum izdihamı yaşandı. İki başarılı milli sporcunun birliktelik ihtimali hem voleybol hem de basketbol severleri heyecanlandırdı. Sosyal medya kullanıcıları boyları, karizmaları ve başarılarıyla dikkat çeken ikiliyi birbirine çok yakıştırdı.


 

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