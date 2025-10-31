'Sekizinci Aile'nin Yayın Tarihi Açıklandı

Kadrosunda Haluk Bilginer, Hazal Kaya, Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin, Mehmet Özgür, Erdem Şenocak, Cihan Talay, Melisa Döngel, Ali Atay, Alper Baytekin ve Ercan Kesal’ın yer aldığı dev kadrosuyla ‘Sekizinci Aile’ dizisinin yayın tarihi belli oldu. 19 Kasım’da sadece Disney+’ta yayına girecek olan ‘Sekizinci Aile’nin paylaşılan posteri, dizinin dünyasına dair merakı artırıyor.

'Sekizinci Aile'nin Yayın Tarihi Açıklandı
Yayın Tarihi : 31-10-2025 18:44

Disney+, yeni sezonda merakla beklenen orijinal içeriklerini açıklamaya ve izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. 25 Film ve Normal Film’in yapımcılığını üstlendiği, Ali Atay’ın yönetmenliğine imza attığı ve aynı zamanda senaryosunu Olgu Baran Kubilay ve Cihan Talay’la beraber kaleme aldığı ‘Sekizinci Aile’nin yayın tarihi belli oldu. Dizinin dünyasına atıfta bulunan dikkat çekici bir posterle duyurulan yayın tarihi 19 Kasım olarak açıklandı.

Haluk Bilginer, Hazal Kaya, Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin, Mehmet Özgür, Erdem Şenocak, Cihan Talay, Melisa Döngel, Ali Atay, Alper Baytekin ve Ercan Kesal gibi güçlü isimleri oyuncu kadrosunda buluşturan dizide aslen tekstilci olan Basmacıgil Ailesi’nin mütevazı bir başlangıçtan basamakları tırmanarak dünyanın en güçlü 8.ailesi olmasına varan yolculuğu ve aile bireylerinin bu gücü korumak adına verdikleri mücadele anlatılıyor. 

Basmacıgil Ailesi’nin hikayesini anlatan dizi ‘Sekizinci Aile’, yakında sadece Disney+'ta!

