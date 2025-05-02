Şehrazat'tan Sürpriz

Türk pop müziğinin en önemli söz yazarı ve bestecilerinden biri olan Şehrazat, 1980 yılında çıkardığı Sevemedim Kara Gözlüm adlı çalışmasıyla Türkiye’de bir ilke imza atmıştı. Bu albüm, Türkiye’de yayımlanan ilk maxisingle olma özelliğini taşımaktaydı. Prodüktörlüğünü NinoVaron’un yapmış olduğu albümdeki eserlerin düzenlemeleri ise GaroMafyan’a ve Selçuk Başar’a aitti. Eserlere İstanbul Gelişim Orkestrası eşlik etmişti. Bu çalışma, Türkiye müzik endüstrisinde yeni bir formatın önünü açmış ve sonraki yıllarda birçok sanatçının maxisingle konseptini benimsemesine ilham vermiştir. Türk müzik tarihine damga vuran bu albüm, 45 yıl aradan sonra Mega Plak Ethem Zeytinkayaaracılığıyla dijital ortamda dinlemeye açıldı.

3 Eylül 1952 Ankara doğumlu olan Şehrazat; oldukça köklü bir aileye mensup söz yazarı, besteci ve yorumcudur. İngilizce, Fransızca ve Arapça’yı çok iyi düzeyde bilmektedir. Eğitimini ise Beyrut’ta almıştır. Müzik kariyerine 1970’li yıllarda yorumcu olarak adım atmış, ancak daha çok söz yazarlığı ve besteciliğiyle ön plana çıkmıştır. “Yaz Yaz Yaz”, "Eline, Gözüne, Dizine Dursun", “Su Gibi”,"Kıyamam", “Manifesto”, “Hesap Ver”, "Namussuz Akşamlar", “Kınalı Bebek”, "Oyun Etti Gözlerim" gibi Türk müziğinin unutulmaz şarkıları, Şehrazat imzası taşımaktadır. Ajda Pekkan’ın “Sevgide Seni Seçtim” albümünün prodüktörlüğünü yapmıştır.

80’li yılların discosound’unu özleyenler, bu albümü dijital ortamda dinlemekten büyük keyif alacaklardır.

ŞEHRAZAT EP:

Sevemedim Kara Gözlüm

Söz-Müzik – Orhan Gencebay

Düzenleme – Garo Mafyan

Hürüm Artık

Söz- Şehrazat

Müzik – G-Kennedy

Düzenleme – Selçuk Başar

Bahşiş

Söz – Ayşe Irmak

Müzik – Selçuk Başar

Düzenleme- Selçuk Başar

Seni Sevmişim

Söz –Şehrazat

Müzik -F-Capel

Düzenleme – Selçuk Başar