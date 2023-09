Şehrazat'a saygı albümünde Ajda Pekkan sürprizi: "Aşklayalım"

Şehrazat Bir Ömrün Hikayesi by Coverz Volume 1 Tribute albümünün çıkış şarkısı “Aşklayalım “ Süperstar Ajda Pekkan’ın hem ikonik tarzı hem şarkıları ile yıkıp geçtiği, büyük şova imza attığı Harbiye Açık Havada’ki konserinde Can Karabulut yönetmenliğinde konser klibi olarak kliplendirildi.



Harbiye sahnesini festivale dönüştüren Süperstar Ajda Pekkan ve binlerce hayranının çoşku dolu görüntülerinden oluşan “Aşklayalım “ klibi paylaşıldığı dakika itibariyle büyük beğeni aldı.



“Aşklayalım” söz & müziği ünlü besteci ve söz yazarı Şehrazat’a düzenlemesi ise Erhan Bayrak’a ait olup Mix Mastering çalışmaları IMS Mix Mastering tarafından tamamlamadı.

Ünlü besteci ve söz yazarı Şehrazat’ın albüm kapağı ve Süperstar Ajda Pekkan’ın “Aşklayalım“ şarkı kapağı yapay zeka ile üretildi. Dünden bügüne 14 potre fotoğrafının ortak anlatımının oluşturduğu yapay zeka fotoğrafları son dokunuşları ise ressamlar tarafından çizim teknikleriyle yapıldı. Bu yapay zeka fotoğrafları Onur Özışık imzası taşıyor.





“AŞKLAYALIM” ŞARKI SÖZLERİ

SÖZ&BESTE : ŞEHRAZAT



Tam aklımdan geçiyordun ki

O anda telefonum çaldı

Kalp kalbe karşıymış meğer

Elim ayağıma dolandı



Aşkın müdanası yok

Dünya onun sanıyor

Ummadığın bir anda gelip

Sana boyut atlatıyor

Ben zaten dünden razıyım

Her şeye hazırlıklıyım

Ne bekliyoruz öyleyse, kanatlanalım



Bu işin önceden siparişi yok

Ne de adrese teslim canım

Suçüstü yakalandık

O zaman aşklayalım, aşklayalım

Bu işin önceden siparişi yok

Ne de adrese teslim canım

Suçüstü yakalandık

O zaman aşklayalım, aşklayalım

Hmm, mm, mm

Ah, oh, aşklayalım, aşklayalım



Aşkın müdanası yok

Dünya onun sanıyor

Ummadığın bir anda gelip

Sana boyut atlatıyor

Ben zaten dünden razıyım

Her şeye hazırlıklıyım

Ne bekliyoruz öyleyse, kanatlanalım



Bu işin öncеden siparişi yok

Ne de adrеse teslim canım

Suçüstü yakalandık

O zaman aşklayalım, aşklayalım

Bu işin önceden siparişi yok

Ne de adrese teslim canım

Suçüstü yakalandık

O zaman aşklayalım, aşklayalım



Hmm, mm, mm

Ah, oh, aşklayalım, aşklayalım





Bu işin önceden siparişi yok

Ne de adrese teslim canım

Suçüstü yakalandık

O zaman aşklayalım, aşklayalım

Ah, ah