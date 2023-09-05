Şehrazat'a saygı albümünde Ajda Pekkan sürprizi: "Aşklayalım"

Şehrazat Bir Ömrün Hikayesi by Coverz Volume 1 Tribute albümünün çıkış şarkısı “Aşklayalım “ Süperstar Ajda Pekkan’ın hem ikonik tarzı hem şarkıları ile yıkıp geçtiği, büyük şova imza attığı Harbiye Açık Havada’ki konserinde Can Karabulut yönetmenliğinde konser klibi olarak kliplendirildi.
Harbiye sahnesini festivale dönüştüren Süperstar Ajda Pekkan ve binlerce hayranının çoşku dolu görüntülerinden oluşan “Aşklayalım “ klibi paylaşıldığı dakika itibariyle büyük beğeni aldı.
“Aşklayalım” söz & müziği ünlü besteci ve söz yazarı Şehrazat’a düzenlemesi ise Erhan Bayrak’a ait olup Mix Mastering çalışmaları IMS Mix Mastering tarafından tamamlamadı.
Ünlü besteci ve söz yazarı Şehrazat’ın albüm kapağı ve Süperstar Ajda Pekkan’ın “Aşklayalım“ şarkı kapağı yapay zeka ile üretildi. Dünden bügüne 14 potre fotoğrafının ortak anlatımının oluşturduğu yapay zeka fotoğrafları son dokunuşları ise ressamlar tarafından çizim teknikleriyle yapıldı. Bu yapay zeka fotoğrafları Onur Özışık imzası taşıyor.
“AŞKLAYALIM” ŞARKI SÖZLERİ
SÖZ&BESTE : ŞEHRAZAT
Tam aklımdan geçiyordun ki
O anda telefonum çaldı
Kalp kalbe karşıymış meğer
Elim ayağıma dolandı
Aşkın müdanası yok
Dünya onun sanıyor
Ummadığın bir anda gelip
Sana boyut atlatıyor
Ben zaten dünden razıyım
Her şeye hazırlıklıyım
Ne bekliyoruz öyleyse, kanatlanalım
Bu işin önceden siparişi yok
Ne de adrese teslim canım
Suçüstü yakalandık
O zaman aşklayalım, aşklayalım
Bu işin önceden siparişi yok
Ne de adrese teslim canım
Suçüstü yakalandık
O zaman aşklayalım, aşklayalım
Hmm, mm, mm
Ah, oh, aşklayalım, aşklayalım
Aşkın müdanası yok
Dünya onun sanıyor
Ummadığın bir anda gelip
Sana boyut atlatıyor
Ben zaten dünden razıyım
Her şeye hazırlıklıyım
Ne bekliyoruz öyleyse, kanatlanalım
Bu işin öncеden siparişi yok
Ne de adrеse teslim canım
Suçüstü yakalandık
O zaman aşklayalım, aşklayalım
Bu işin önceden siparişi yok
Ne de adrese teslim canım
Suçüstü yakalandık
O zaman aşklayalım, aşklayalım
Hmm, mm, mm
Ah, oh, aşklayalım, aşklayalım
Bu işin önceden siparişi yok
Ne de adrese teslim canım
Suçüstü yakalandık
O zaman aşklayalım, aşklayalım
Ah, ah