Sefo'dan "Veda Saati"

"Veda Saati", Sefo'nun önceki çalışmalarındaki özelliklerini taşıyan güçlü bir şarkı. Aerro tarafından düzenlenen şarkının mix işlemleri de Aerro tarafından yapıldı ve mastering çalışmaları Gkg Mastering tarafından tamamlandı. Şarkının kaydı El Turco Records stüdyolarında gerçekleştirildi.

Sefo, "Veda Saati"nin birçok farklı duygu yüklü olduğunu söylüyor. Şarkı, sözleri ve müziğiyle hem dinleyicileri eğlendirmeyi hem de düşündürmeyi amaçlıyor. Sefo, kendine has tarzı ve etkileyici sözleriyle bir kez daha hayranlarının kalbinde yer edinecek.

Sefo'nun "Veda Saati" adlı şarkısının yayınlanması, 3TR6AP2 ve Sony Music Türkiye işbirliği ile gerçekleşecek. Şarkı, Türk rap müziği hayranlarının merakla beklediği bir çalışma olarak öne çıkıyor. Sefo, hayranlarına bu yeni şarkısını dinleme fırsatı sunmanın heyecanını yaşıyor.

Sefo, Türk rap müziğinin en başarılı isimlerinden biri olarak müzik dünyasında kendine yer edinmeyi başardı. Önceki çalışmalarıyla büyük bir hayran kitlesi oluşturan Sefo, "Veda Saati" adlı yeni şarkısıyla bir kez daha müzikseverlerin karşısına çıkıyor.