Sefo’dan Milli Takım Sürprizi! Sahne Yıkıldı

Sefo sahneye sürpriz bir performansla çıktı. “Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm” temasıyla düzenlenen Sıfır Atık Festivali’nde sahne alan ünlü rapçi hem konser enerjisiyle hem yeni şarkısıyla geceye damga vurdu.

Atatürk Havalimanı’nda Coşkulu Gece

Festivalin adresi Atatürk Havalimanı Türk Telekom Ana Sahnesi’ydi. Alanı dolduran binlerce müziksever Sefo’nun sahneye çıkmasıyla birlikte büyük bir coşku yaşadı. Ünlü sanatçı sevilen parçalarını art arda seslendirerek kalabalığı adeta ayağa kaldırdı. Konser boyunca enerji hiç düşmedi seyirci de şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Asıl Sürpriz: “Türkiye’m” İlk Kez Sahneye Çıktı

Gecenin en çok konuşulan anı ise Sefo’nun A Milli Futbol Takımı için hazırladığı “Türkiye’m” şarkısı oldu. Bu özel parça ilk kez Sıfır Atık Festivali sahnesinde canlı olarak seslendirildi. Dinleyiciler şarkıyı ilk kez duymanın heyecanını yaşarken sahnede de duygusal ve coşkulu anlar bir araya geldi.

Sefo’nun bu şarkıyı özellikle Milli Takım için bestelemesi hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Performans sonrası sosyal medyada da kısa sürede çok sayıda paylaşım yapıldı.

“Milli Takım İçin Sabaha Kadar Uyanığım”

Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sefo hem festivalde yer almaktan hem yeni projesinden oldukça heyecanlı olduğunu söyledi. Sıfır atık bilincini destekleyen bir etkinlikte sahne almanın kendisi için anlamlı olduğunu belirten sanatçı Milli Takım şarkısıyla ilgili de oldukça iddialı konuştu.

Sefo “Çok mutluyum, bu akşam klibini de yayınlayacağız. Çok güzel bir iş oldu. Milli Takım maçlarını da takip edeceğim sabaha kadar ayaktayız” diyerek heyecanını paylaştı.

Festivalde Hem Müzik Hem Farkındalık

Sıfır Atık Festivali yalnızca müzik değil aynı zamanda çevre bilinci ve sürdürülebilirlik temasıyla da dikkat çekiyor. Enerji verimliliği, geri dönüşüm ve döngüsel ekonomi gibi konuların öne çıktığı etkinlik farklı alanlardan birçok katılımcıyı bir araya getiriyor.

İlk kez düzenlenen festival hem eğlenceli anlara hem farkındalık mesajlarına sahne oldu. Organizasyonun yarın yapılacak kapanış etkinlikleriyle sona ereceği belirtilirken Sefo’nun performansı şimdiden festivalin en unutulmaz anları arasında yerini aldı.