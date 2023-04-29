Sefo’dan İrem Derici’ye olay yorum: “WC tuvalet ışığı…”

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan İrem Derici, son olarak 8.6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Uçak tuvaletinin aynasından çektiği bir fotoğrafı yayınlayan şarkıcı, gönderisine; "Feci bi’ saldım çayıra modundayım. Düşün ki uçak helasında çektiğim fotoğrafı post attım. Amaaaan..." mesajını yazdı.

Derici'nin kısa sürede 45 binden fazla beğeni alan bu karesine, meslektaşı Sefo'dan yorum gecikmedi. Arkadaşına esprili bir mesaj yazan rapçi, "WC ışığı yeşil olsa da inmeden çişimi yapsam diye beklerken tuvaletteki kişi..." yorumuyla gündem oldu.