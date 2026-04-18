Sefo ve Çağla Boz'un Panik Anları: Gazetecileri Görünce Kaçtılar!

Rap dünyasının sevilen ismi Sefo ve genç oyuncu Çağla Boz, İstanbul Arnavutköy'de birlikte görüntülendi. Arkadaş grubuyla eğlenmeye çıkan ikili, basın mensuplarını karşılarında görünce kısa süreli bir şok yaşadı.

Mekân Girişinde Geri Vites

Arnavutköy’de bir mekânın önünde arkadaşlarıyla buluşan Sefo, araçtan inip içeri girmeye hazırlandığı sırada flaşların patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı. Yanında iki kadın ve bir erkek arkadaşı bulunan ünlü rapçi, gazetecileri fark edince mekâna girmekten son anda vazgeçti. Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan Sefo, hızla aracına yönelerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

Araçtaki Sürpriz İsim: Çağla Boz

Sefo’nun panik içinde bindiği otomobildeki gizemli ismin oyuncu Çağla Boz olduğu anlaşıldı. Basın mensuplarının görüntü almasını engellemek için çaba sarf eden arkadaş grubu, aracın kapılarının kapanmasıyla birlikte hızla gözden kayboldu. İkilinin bu "panik gecesi", magazin kulislerinde "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorularını da beraberinde getirdi.