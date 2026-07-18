Sefo, Oyuncu Sevgilisi Çağla Boz'a Havai Fişekler Eşliğinde Evlilik Teklif Etti!

Isabelle, Bilmem mi? ve İmparator gibi liste başı hit şarkılarıyla Türkçe rap dünyasını sallayan karizması ve kendine has tarzıyla milyonların sevgilisi olan Sefo bu kez müzik listelerini değil magazin gündemini altüst etti! Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü rapçi bir süredir dolu dizgin bir aşk yaşadığı güzel oyuncu sevgilisi Çağla Boz'a unutulmaz bir jestle evlilik teklifinde bulundu.

Deniz manzaralı romantik bir akşamda gerçekleşen bu sürpriz teklif sosyal medya platformlarında adeta bir etkileşim patlaması yarattı.

Deniz Manzarası, Yüzük ve Havai Fişek Şov!

Sefo hayatının en önemli kararlarından birini son derece şık ve ince düşünülmüş bir organizasyonla taçlandırdı. Dalgaların sesi ve büyüleyici bir deniz manzarası eşliğinde sevgilisi Çağla Boz ile baş başa romantik bir akşam yemeği yiyen ünlü rapçi gecenin ilerleyen saatlerinde diz çökerek tektaş yüzüğü çıkardı.

Çağla Boz'un heyecan dolu ve mutluluktan havalara uçtuğu o "Evet" cevabıyla birlikte gökyüzü ardı ardına patlayan havai fişeklerle aydınlandı. Güzelliği ve tarzıyla gecenin parlayan yıldızı olan Çağla Boz hemen yüzüğü parmağına takarak evlilik yolundaki ilk resmi adımı kutladı.

Demet Akalın ve Okan Kurt da O Anlara Şahitlik Etti!

Bu gizli kalması planlanan ama bir o kadar da coşkulu organizasyonun arkasındaki şahitler ise pop müziğin kraliçesi Demet Akalın ve hayat arkadaşı Okan Kurt oldu. Genç çiftin bu en özel ve mutlu anlarına eşlik eden Akalın o dakikaları telefonunun kamerasıyla kaydederek kişisel Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Demet Akalın'dan İlk Paylaşım: Sefo ve Çağla Boz'un gözlerinin içi gülen o mutlu anlarını hikayesine ekleyen Demet Akalın altına kalpler koyarak genç çifti tebrik etti ve dijital dünyada ilk kıvılcımı ateşledi.

Konser sahnelerindeki rap ritimlerinden, hayatının en duygusal ve romantik virajına keskin bir geçiş yapan Sefo ve evlilik yolunda ilerlediği güzel oyuncu Çağla Boz çiftine biz de şimdiden bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.