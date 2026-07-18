Sefo, Oyuncu Sevgilisi Çağla Boz'a Havai Fişekler Eşliğinde Evlilik Teklif Etti!

Rapçi Sefo oyuncu sevgilisi Çağla Boz'a deniz manzarası eşliğinde ve havai fişekler altında evlilik teklif etti. O anları Demet Akalın paylaştı

Sefo, Oyuncu Sevgilisi Çağla Boz'a Havai Fişekler Eşliğinde Evlilik Teklif Etti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-07-2026 10:21

Isabelle, Bilmem mi? ve İmparator gibi liste başı hit şarkılarıyla Türkçe rap dünyasını sallayan karizması ve kendine has tarzıyla milyonların sevgilisi olan Sefo bu kez müzik listelerini değil magazin gündemini altüst etti! Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü rapçi bir süredir dolu dizgin bir aşk yaşadığı güzel oyuncu sevgilisi Çağla Boz'a unutulmaz bir jestle evlilik teklifinde bulundu.

Deniz manzaralı romantik bir akşamda gerçekleşen bu sürpriz teklif sosyal medya platformlarında adeta bir etkileşim patlaması yarattı.

Deniz Manzarası, Yüzük ve Havai Fişek Şov!

Sefo hayatının en önemli kararlarından birini son derece şık ve ince düşünülmüş bir organizasyonla taçlandırdı. Dalgaların sesi ve büyüleyici bir deniz manzarası eşliğinde sevgilisi Çağla Boz ile baş başa romantik bir akşam yemeği yiyen ünlü rapçi gecenin ilerleyen saatlerinde diz çökerek tektaş yüzüğü çıkardı.

Çağla Boz'un heyecan dolu ve mutluluktan havalara uçtuğu o "Evet" cevabıyla birlikte gökyüzü ardı ardına patlayan havai fişeklerle aydınlandı. Güzelliği ve tarzıyla gecenin parlayan yıldızı olan Çağla Boz hemen yüzüğü parmağına takarak evlilik yolundaki ilk resmi adımı kutladı.

Demet Akalın ve Okan Kurt da O Anlara Şahitlik Etti!

Bu gizli kalması planlanan ama bir o kadar da coşkulu organizasyonun arkasındaki şahitler ise pop müziğin kraliçesi Demet Akalın ve hayat arkadaşı Okan Kurt oldu. Genç çiftin bu en özel ve mutlu anlarına eşlik eden Akalın o dakikaları telefonunun kamerasıyla kaydederek kişisel Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Demet Akalın'dan İlk Paylaşım: Sefo ve Çağla Boz'un gözlerinin içi gülen o mutlu anlarını hikayesine ekleyen Demet Akalın altına kalpler koyarak genç çifti tebrik etti ve dijital dünyada ilk kıvılcımı ateşledi.

Konser sahnelerindeki rap ritimlerinden, hayatının en duygusal ve romantik virajına keskin bir geçiş yapan Sefo ve evlilik yolunda ilerlediği güzel oyuncu Çağla Boz çiftine biz de şimdiden bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

Benzer Haberler
Daha 17'nin Yakışıklı Yıldızı Ata Yaşat'tan Çarpıcı Sektör ve Popülerlik Analizi! Daha 17'nin Yakışıklı Yıldızı Ata Yaşat'tan Çarpıcı Sektör ve Popülerlik Analizi!
Yonca Evcimik Ortakent Sahillerinde Tedbiri Elden Bırakmadı! Yonca Evcimik Ortakent Sahillerinde Tedbiri Elden Bırakmadı!
Burcu Biricik'ten Kızı Luna'ya Burcu Biricik'ten Kızı Luna'ya "Pek Şirin" 2. Yaş Kutlaması!
Saray Şıklığına Hazırlık: Akın Akınözü Sultan Alaeddin Rolü İçin Saçlarını Uzattı Saray Şıklığına Hazırlık: Akın Akınözü Sultan Alaeddin Rolü İçin Saçlarını Uzattı
Tan Taşçı'dan Hülya Avşar'ın Programında Ezber Bozan Popülerlik ve Yapay Zeka Çıkışı! Tan Taşçı'dan Hülya Avşar'ın Programında Ezber Bozan Popülerlik ve Yapay Zeka Çıkışı!
Gözaltı Kararı Konser İptal Ettirdi: Serdar Ortaç'tan Flaş Saygı1 Açıklaması Gözaltı Kararı Konser İptal Ettirdi: Serdar Ortaç'tan Flaş Saygı1 Açıklaması
ÇOK OKUNANLAR
Yenikapı'da Manifest Çalkantısı: Mina Solak Sahnede Kameramanla Sert Çarpıştı!
  • 11-07-2026 14:30

Yenikapı'da Manifest Çalkantısı: Mina Solak Sahnede Kameramanla Sert Çarpıştı!

Edis Hayaline Kavuştu! Ricky Martin'le Rüya Buluşma
  • 12-07-2026 13:23

Edis Hayaline Kavuştu! Ricky Martin'le Rüya Buluşma

Dördüncü Kez Anne Olmaya Hazırlanan Atiye'den Sahnede Ezber Bozan Çıkış!
  • 13-07-2026 10:59

Dördüncü Kez Anne Olmaya Hazırlanan Atiye'den Sahnede Ezber Bozan Çıkış!

Hande Erçel, Hamile Ablası Gamze Erçel ve Yeğeni Mavi ile Bodrum'da!
  • 14-07-2026 09:17

Hande Erçel, Hamile Ablası Gamze Erçel ve Yeğeni Mavi ile Bodrum'da!

Çeşme Sahilleri Yıkıldı! Özge Yağız Ve Kübra Balcan Plajda Fit Vücutlarıyla Düşman Çatlattı!
  • 13-07-2026 09:22

Çeşme Sahilleri Yıkıldı! Özge Yağız Ve Kübra Balcan Plajda Fit Vücutlarıyla Düşman Çatlattı!