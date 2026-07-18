Magazin Muhabirlerine Meydan Okumuştu! Elif Buse Doğan Göcek Koylarında Mayolu Yakalandı!

Samsak Döveci şarkısıyla müzik listelerini altüst eden, duru sesi ve çabasız güzelliğiyle Türk halk müziğine modern bir soluk getiren güzel şarkıcı Elif Buse Doğan yoğun konser maratonunun yorgunluğunu atmak için tatil sezonunu başlattı.

Daha önce magazin muhabirlerine verdiği bir röportajda iddialı bir çıkış yaparak "Bikini giyiyorum ama kimse çekemedi. Beni yakalayamazsınız" sözleriyle meydan okuyan Doğan bu kez kaçış planında başarısız oldu. Popüler yaz rotalarından Göcek Hamam Koyu'nda tekne tatili yaparken objektiflere takılan ünlü şarkıcının o anları, dijital dünyada kısa sürede en çok konuşulan manşetlerin zirvesine oturdu.

Hamam Koyu'nda Sakinlik: Kitap ve Güneş Keyfi

Ege'nin en izole ve büyüleyici koylarından biri olan Hamam Koyu'nda teknesiyle demirleyen Elif Buse Doğan gözlerden uzak kalmak istese de kameralardan kaçamadı. Gün boyu teknenin güvertesinde sakinliğin tadını çıkaran başarılı sanatçı fit görüntüsüyle dikkat çeken şık bir mayo tercih etti. Doğal ve abartıdan uzak tarzıyla saatlerce güneşlenen Doğan bir yandan da kitap okuyarak ruhunu dinlendirdi.

Tekneden Estetik Atlayış!

Ege güneşinin altında bir hayli bunalan güzel şarkıcı daha fazla dayanamayarak kendini serin sulara bıraktı. Teknenin uç kısmından denize doğru son derece estetik ve profesyonel bir atlayış gerçekleştiren Elif Buse Doğan suların tadını çıkardı. Bir süre yüzdükten sonra tekrar tekneye çıkan Doğan kurulanıp güneşlenme rutinine kaldığı yerden devam etti.

Muhabirlere yaptığı o eski esprili "yakalanamaz" göndermesinin ardından Göcek sularında mayosuyla ilk kez bu kadar net görüntülenen Elif Buse Doğan hem çabasız şıklığı hem de keyifli tatil anlarıyla sosyal medyanın ve popüler magazin bloglarının en çok etkileşim alan ismi oldu.