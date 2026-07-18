Cem Uslu, Gubse Ceren Geçalp ile Düzce'de "Pek Şenlikli" Bir Düğünle Evlendi!

Çukur dizisinin Metin'i Cem Uslu uzun süredir birlikte olduğu Gubse Ceren Geçalp ile Düzce'de evlendi. Uslu "Pek şenlikli bir düğün yaptık" dedi.

Cem Uslu, Gubse Ceren Geçalp ile Düzce'de
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-07-2026 09:24

2017 yılında Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayarak Türk televizyon tarihine damgasını vuran ve 2021 yılında görkemli bir finalle ekranlara veda eden fenomen dizi Çukur'un unutulmaz Metin Yaman'ı yani başarılı oyuncu Cem Uslu ajandasına hayatının en mutlu imzasını ekledi. Karizmatik oyuncu uzun süredir gözlerden uzak, dolu dizgin bir aşk yaşadığı sevgilisi Gubse Ceren Geçalp ile hayatını birleştirdi.

Çift popüler ve lüks düğün rotalarının aksine, doğallığı ve samimiyeti ön plana çıkararak ailelerinin ve en yakın dostlarının katıldığı sıcacık bir organizasyonla dünyaevine girdi.

Düzce'de Samimi ve Doğal Bir Düğün Hikayesi

43 yaşındaki başarılı aktör Cem Uslu ve Gubse Ceren Geçalp'in düğün adresi Düzce oldu. Sektörden yakın dostlarının, aile üyelerinin ve sevdiklerinin katıldığı bu izole ama bir o kadar da coşkulu düğün abartıdan uzak, tamamen samimi ve neşeli anlara sahne oldu. Çiftin düğün boyuncaki çabasız şıklığı ve etrafa saçtıkları saf mutluluk konuklardan tam not aldı.

Düğünün ardından hayatının en özel gününe ait fotoğraf karelerini kişisel Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sunan Cem Uslu mutluluğunu şu esprili ve içten notla paylaştı:

"Düzce'de pek şenlikli bir düğün yaptık. Yanımızda olan herkes sağ olsun, var olsun. İlk fotoğraftaki gibi başladı, sondaki gibi bitti."

Sosyal Medyada "Çukur" Ailesinden Tebrik Yağdı

Cem Uslu'nun düğün albümünü dijital dünyaya sunmasının ardından başta Çukur dizisindeki rol arkadaşları olmak üzere sanat camiasından ve binlerce hayranından tebrik mesajları çığ gibi büyüdü. Fotoğrafların altına düşülen neşeli ve enerjik not düğünün ne kadar eğlenceli ve temposu yüksek geçtiğinin de en büyük kanıtı oldu.

Setlerin yoğun temposundan ve İstanbul'un keşmekeşinden uzaklaşarak Düzce'nin huzurlu atmosferinde evlilik modunu açan Cem Uslu ve Gubse Ceren Geçalp çiftine biz de bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

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