Ömür Gedik Bir Tatil Lazım ile Yaz Sezonunun Resmi Açılışını Yaptı!

Hem sinema yazarlığı hem de hayvan hakları savunuculuğu kimliğiyle tanınan ancak müzik dünyasında da bir istikrarla ilerleyen Ömür Gedik arka arkaya çıkardığı başarılı şarkılarına bir yenisini daha ekledi. Müzik yolculuğunun 16'ıncı yılında üretiminde kendi imzasını taşıyan eserlere ağırlık veren Gedik yeni hit adayı Bir Tatil Lazım ile dijital platformlarda ve popüler müzik listelerinde iddialı bir çıkış yaptı.

Denizin, güneşin ve özgürlüğün enerjisini modern tınılarla harmanlayan şarkı yaz modunu tam anlamıyla açmak isteyenlerin şimdiden ilk tercihi oldu.

"Şarkıyı Yanık Tenleri Hayal Ederek Yazdım!"

Sözü ve bestesi kendisine ait olan çalışmasının mutfak sürecini ve ilham kaynaklarını samimi bir dille aktaran Ömür Gedik şarkının enerjisini şu sözlerle özetledi:

"Sözleri tamamen denizi, güneşi, tatili ve o sıcak yanık tenleri hayal ederek yazdım. Benim için yaz bu şarkıyla şimdi gerçekten başlıyor!"

Tropikal House Ritimleri ve İki Şehirde Dev Klip

Son dönemin en popüler müzik trendlerinden biri olan tropikal house tarzındaki hareketli ritimleriyle dikkat çeken Bir Tatil Lazım tatil ruhunu yansıtan güçlü, neşeli ve dinamik sözleriyle kısa sürede club'ların ve plajların radarına girdi.

Şarkının ruhuna uygun olarak hazırlanan renkli klibin çekim haritası ise oldukça dikkat çekici:

Ekibin büyük bir titizlikle yürüttüğü çekimler yoğun bir tempoda tam iki günde tamamlandı. Klibin görsel şöleni İstanbul'un modern lifestyle alanları ile Antalya'nın eşsiz Akdeniz sahillerini bir araya getirdi.

Gündelik gazete köşelerinden ve yoğun stüdyo seanslarından Antalya'nın parıltılı denizine ve tropikal ritimlere keskin bir geçiş yapan Ömür Gedik bu yeni yazlık hitiyle sosyal medyada ve müzik bloglarında haftanın en çok paylaşılan isimlerinden biri olmayı başardı.