  • 05 EKİM Çarşamba 20:00
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

Sefo ile Rabia Soytürk aşk mı yaşıyor?

Bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen Sefo ile Duy Beni'nin başrol oyuncusu Rabia Soytürk sonunda birlikte görüntülendi! Dün gece Yeniköy'de bir mekanda pizza yiyen ikili, daha sonra Maslak'ta Sefo'nun aracının içinde görüntülendi.

Sefo ile Rabia Soytürk aşk mı yaşıyor?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-10-2022 12:50

Rap müziğin popüler ismi Sefo, şimdi de özel hayatı ile gündeme geldi. Ünlü rapçi ile 'Duy Beni' dizisinde hayat verdiği Ekim karakteri ile izleyici karşısına çıkan Rabia Soytürk, Yeniköy'de bir mekanda pizza yerken görüntülendi.


İkili, daha sonra da Maslak'ta Sefo'nun aracının içinde kameralara yakalandı. Ara sokağa giren ikiliden Rabia Soytürk panik olurken, Sefo "Olay yok" demekle yetindi.

Merve Boluğur ve Mert Aydın düğüne eli boş gelenleri affetmedi!
Benzer Haberler
Merve Boluğur ve Mert Aydın düğüne eli boş gelenleri affetmedi! Merve Boluğur ve Mert Aydın düğüne eli boş gelenleri affetmedi!
Kerem Bürsin isyan etti: Kendi hayatınıza bakın! Kerem Bürsin isyan etti: Kendi hayatınıza bakın!
Yeni aşk! Gonca Vuslateri gönlünü hocasına kaptırdı...  Yeni aşk! Gonca Vuslateri gönlünü hocasına kaptırdı... 
Hazal Kaya ve Ali Atay'dan 5 milyon TL'lik yatırım! Hazal Kaya ve Ali Atay'dan 5 milyon TL'lik yatırım!
Eser Yenenler tanınmayacak halde! Eser Yenenler tanınmayacak halde!
Cansu Tosun: Ekimde yaz bir başka Cansu Tosun: Ekimde yaz bir başka
ÇOK OKUNANLAR
Müge Anlı kendisine kızan Demet Akalın'a canlı yayında yanıt verdi!
  • 28-09-2022 15:54

Müge Anlı kendisine kızan Demet Akalın'a canlı yayında yanıt verdi!

Melisa Sözen: Evlilik haberi veremeyeceğim
  • 01-10-2022 16:46

Melisa Sözen: Evlilik haberi veremeyeceğim

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'dan İtalya'da aşk pozu!
  • 28-09-2022 17:27

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'dan İtalya'da aşk pozu!

'Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit evleniyor!
  • 28-09-2022 15:49

'Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit evleniyor!

Görüntüleri ortaya çıkmıştı! Melisa Döngel'e 'kavga' sorusu!
  • 04-10-2022 10:24

Görüntüleri ortaya çıkmıştı! Melisa Döngel'e 'kavga' sorusu!