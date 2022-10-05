Sefo ile Rabia Soytürk aşk mı yaşıyor?

Bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen Sefo ile Duy Beni'nin başrol oyuncusu Rabia Soytürk sonunda birlikte görüntülendi! Dün gece Yeniköy'de bir mekanda pizza yiyen ikili, daha sonra Maslak'ta Sefo'nun aracının içinde görüntülendi.
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-10-2022 12:50
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Rap müziğin popüler ismi Sefo, şimdi de özel hayatı ile gündeme geldi. Ünlü rapçi ile 'Duy Beni' dizisinde hayat verdiği Ekim karakteri ile izleyici karşısına çıkan Rabia Soytürk, Yeniköy'de bir mekanda pizza yerken görüntülendi.
İkili, daha sonra da Maslak'ta Sefo'nun aracının içinde kameralara yakalandı. Ara sokağa giren ikiliden Rabia Soytürk panik olurken, Sefo "Olay yok" demekle yetindi.