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'Sefo ile Melisa Döngel aşk yaşıyor' iddiası!

Sapanca'da tatil yapan ünlü oyuncu Melisa Döngel ile şarkıcı Sefo hakkında 'aşk' iddiaları gündeme geldi. Çamurlu yollarda off-road yaptığı anları sosyal medyadan paylaşan ikili, söylentilerle alakalı ise henüz bir açıklama yapmadı. Melisa Döngel, son olarak kalbinin boş olduğunu söylemişti.

'Sefo ile Melisa Döngel aşk yaşıyor' iddiası!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-03-2023 10:57

 

Bir dönem Deniz Şahin ve Ekin Mert Daymaz ile aşk yaşayan oyuncu Melisa Döngel'in yeni bir ilişkiye başladığı konuşuluyor. Döngel'in rapçi Sefo ile birliktelik yaşadığı iddia edildi.

Çift, geçtiğimiz günlerde birlikte Sapanca'da vakit geçirdiği anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Tatile çıktıkları konuşulan ikili, çamurlu yollarda off-road yaptığı anları yayınladı.

AÇIKLAMA GELMEDİ!

Sefo ile Melisa Döngel'in bu paylaşımları 'aşk' iddialarını gündeme getirdi. Ancak çift, henüz konuyla alakalı bir açıklamada bulunmadı.

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