'Sefo ile Melisa Döngel aşk yaşıyor' iddiası!

Bir dönem Deniz Şahin ve Ekin Mert Daymaz ile aşk yaşayan oyuncu Melisa Döngel'in yeni bir ilişkiye başladığı konuşuluyor. Döngel'in rapçi Sefo ile birliktelik yaşadığı iddia edildi.

Çift, geçtiğimiz günlerde birlikte Sapanca'da vakit geçirdiği anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Tatile çıktıkları konuşulan ikili, çamurlu yollarda off-road yaptığı anları yayınladı.

AÇIKLAMA GELMEDİ!

Sefo ile Melisa Döngel'in bu paylaşımları 'aşk' iddialarını gündeme getirdi. Ancak çift, henüz konuyla alakalı bir açıklamada bulunmadı.