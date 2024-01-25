Sedef Avcı'ya eşi Kıvanç Kasabalı soruldu

Sedef Avcı, Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu ile başrollerini paylaştığı 'Aşk Mevsimi' filminin galasında basın mensuplarının karşısına geçti. Projeleri hakkında konuşan oyuncu, "Yeni işler üzerinde çalışıyorum. Reklam filmi projelerim de bulunuyor" açıklamasında bulundu.

"Eşiniz Kıvanç Kasabalı şehir şehir dolaşıp program yapıyor. Beraber devam eder misiniz?" sorusuna Avcı, "İstanbul'a yeni geldiği için bu geceye katılamadı. Kendisinin güzel bir çizgisi var ve dört sezondur bu programı yapıyor. Ben ise farklı projeler üzerinde çalışıyorum" şeklinde yanıt verdi.