Sedef Avcı'ya eşi Kıvanç Kasabalı soruldu

Ünlü oyuncu Sedef Avcı, 2005 yılında meslektaşı Kıvanç Kasabalı ile evliliğe adım atarak hayatını birleştirmişti. Bu birliktelikten 2013'te dünyaya gelen oğlu Can ile anne olan 42 yaşındaki oyuncu, hem aile hayatıyla hem de kariyeriyle dikkat çekiyor.

Sedef Avcı'ya eşi Kıvanç Kasabalı soruldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-01-2024 16:29

Sedef Avcı, Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu ile başrollerini paylaştığı 'Aşk Mevsimi' filminin galasında basın mensuplarının karşısına geçti. Projeleri hakkında konuşan oyuncu, "Yeni işler üzerinde çalışıyorum. Reklam filmi projelerim de bulunuyor" açıklamasında bulundu.

"Eşiniz Kıvanç Kasabalı şehir şehir dolaşıp program yapıyor. Beraber devam eder misiniz?" sorusuna Avcı, "İstanbul'a yeni geldiği için bu geceye katılamadı. Kendisinin güzel bir çizgisi var ve dört sezondur bu programı yapıyor. Ben ise farklı projeler üzerinde çalışıyorum" şeklinde yanıt verdi.

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