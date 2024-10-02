Sedef Avcı da Kuşatma'da

Netflix'in büyük bir heyecanla beklenen yeni dizisi Kuşatma için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda başrolleri Engin Akyürek ve Aslı Enver paylaşırken, diziye yeni bir isim daha dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başarılı oyuncu Sedef Avcı, Kuşatma dizisinin kadrosuna "Pınar" karakteriyle katıldı. Tims&B imzalı yapımda Avcı, Aslı Enver’in canlandırdığı Nihal karakterinin yakın arkadaşı olarak izleyicilerin karşısına çıkacak. Kadroda ayrıca Dolunay Soysert, İsmail Demirci, Zeynep Oymak, Taro Emir ve Selin Şekerci de önemli rolleri üstleniyor.

Dizinin hikayesi, aile sırları ve güç mücadelesi etrafında şekillenirken, Engin Akyürek’in canlandırdığı Osman karakterinin yükselen denizcilik işlerini konu alacak. Kuşatma heyecan dolu olay örgüsü ve etkileyici kadrosuyla izleyicilere soluksuz bir seyir vaat ediyor