Sedef Avcı 44 Oldu: Kıvanç Kasabalı’dan Romantik Kutlama

Oyuncu Sedef Avcı 44. yaşını kutladı! Eşi Kıvanç Kasabalı'nın doğum günü mesajı ve Sedef Avcı'nın "Turkish Delight" yazılı tişörtüyle dikkat çeken pozları haberimizde...

Yayın Tarihi : 23-01-2026 12:50

Türk televizyon dünyasının en istikrarlı ve sevilen çiftlerinden biri olan Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı, dün bir kez daha mutluluklarını takipçileriyle paylaştı. Başarılı oyuncu Sedef Avcı, 22 Ocak’ta yeni yaşına girerken, eşinden gelen romantik mesaj sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"Turkish Delight" Notuyla Yeni Yaş Pozu

Güzel oyuncu, 44. yaşını sosyal medya hesabından paylaştığı neşeli fotoğraflarla kutladı. Paylaşımına sadece "44" notunu düşen Avcı’nın üzerindeki tişört ise hayranlarının dikkatinden kaçmadı:

  • Türk Lokumu Vurgusu: Avcı'nın üzerinde "Turkish Delight" (Türk Lokumu) yazılı bir tişörtle verdiği pozlar, takipçileri tarafından "Yaş alıyor ama yaşlanmıyor", "Gerçek bir Türk lokumu" yorumlarıyla karşılandı.

  • Yıllara Meydan Okuyor: 44 yaşına giren oyuncunun doğal güzelliği ve enerjisi büyük beğeni topladı.

Kıvanç Kasabalı’dan "Birtanem"li Paylaşım

2005 yılında dünyaevine giren ve örnek evlilikleriyle parmakla gösterilen çiftten Kıvanç Kasabalı, eşinin doğum gününü Instagram hikaye bölümünden kutladı.

Kasabalı, eşiyle birlikte bir asansör aynasında verdikleri samimi pozu paylaşarak altına; "Mutlu yaşlara birtanem" notunu ekledi.

21 Yıllık Aşkın Meyvesi: Can

Kıvanç Kasabalı ve Sedef Avcı çifti, 2005 yılındaki düğünlerinden bu yana magazin dünyasının en huzurlu çiftleri arasında yer alıyor. İkilinin 2013 yılında dünyaya gelen oğulları Can ile olan mutlu aile tabloları, sık sık sosyal medya paylaşımlarına yansıyor.

