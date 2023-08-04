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Seda Üren kaslı vücuduyla ilgi odağı oldu!

Geçtiğimiz sene meslektaşları Gülşen ve Mustafa Sandal'ın karın kaslarının estetik olduğunu iddia ederek "Benimkiler gerçek, bunu yaşam tarzı olarak benimsedim" açıklamasında bulunan şarkıcı Seda Üren, önceki gün Bodrum Türkbükü’ndeki bir otelde kameralara yansıdı. Ünlü isim, kaslı vücuduyla dikkat çekti.

Seda Üren kaslı vücuduyla ilgi odağı oldu!
Yayın Tarihi : 2023-08-04 12:10

Ünlü şarkıcı Seda Üren, geçtiğimiz sene meslektaşları Gülşen ve Mustafa Sandal'ın karın kaslarının estetik olduğunu iddia ederek "Benimkiler gerçek, bunu yaşam tarzı olarak benimsedim" açıklamasında bulunmuştu. Üren, önceki gün Bodrum Türkbükü'ndeki bir otelde görüntülendi ve kaslı vücuduyla dikkat çekti.

Seda Üren'in fit fiziği ve kaslı vücudu, sahne aldığı şarkıların yanı sıra yaşam tarzıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Genç kızlara taş çıkaran Üren, arkadaş grubuyla birlikte güneşlenerek Bodrum'un güzelliklerinin tadını çıkardı.

Ünlü şarkıcının bu son görüntüleri, sağlıklı yaşam tarzını benimsemesi ve fiziksel formunu korumasıyla ilgili dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Seda Üren'in, iddialı ve sağlıklı yaşam tarzını sürdürmeye devam ettiği görülüyor.

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