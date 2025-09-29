Seda Türkmen ile Ilgaz Giritlioğlu Evlendi! Ünlülerden Tebrik Yağmuru

Seda Türkmen ile Ilgaz Giritlioğlu evlendi! Ünlü çiftin nikâhına katılan dostlarından tebrik yağdı, düğün kareleri sosyal medyada gündem oldu.

Seda Türkmen ile Ilgaz Giritlioğlu Evlendi! Ünlülerden Tebrik Yağmuru
Yayın Tarihi : 29-09-2025 09:53

Seda Türkmen Nikâh Masasında Mutluluğu Buldu

Geçtiğimiz temmuz ayında yönetmen Ilgaz Giritlioğlu ile aşk yaşamaya başladığını duyuran ünlü oyuncu Seda Türkmen, kısa sürede aldığı evlilik kararıyla gündeme geldi. Ünlü çift, mutluluklarını nikâh masasında taçlandırarak dünyaevine girdi.

Tomris Giritlioğlu’nun Oğlu Ilgaz Giritlioğlu Geleneği Devam Ettirdi

Merhum yönetmen Tomris Giritlioğlu’nun oğlu olan Ilgaz Giritlioğlu, annesinin sanat dolu yolunu kendi başarılarıyla sürdürüyor. Yönetmenlik kariyerinde adından sıkça söz ettiren Giritlioğlu, Seda Türkmen ile hayatını birleştirerek hem aşk hem de aile hayatında yeni bir sayfa açtı.

Düğün Kareleri Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü

Nikâh sonrası paylaşımlarını sosyal medya hesabından yapan Seda Türkmen, düğün fotoğraflarına “İyi bir şeyler olsun artık! Biz evlendik” notunu düştü. Bu paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni aldı. Çiftin mutluluğu takipçileri tarafından da büyük ilgiyle karşılandı.

Ünlü İsimlerden Tebrik Mesajları

Çiftin nikâhına katılan oyuncu Hande Doğandemir, “Bizim en güzel günümüz. Çok mutlu olun, olalım” sözleriyle dostlarını kutladı. Bunun yanında; Ecem Erkek, Murat Cemcir, Merve Dizdar, Ata Demirer, Hakan Kurtaş, Burcu Binici ve Yüsra Geyik gibi isimler de çiftin mutluluğunu yorumlarıyla paylaştı.

Çiftin Mutluluğu Magazin Dünyasında Gündem Oldu

Son dönemde magazin dünyasında sıkça konuşulan Seda Türkmen ve Ilgaz Giritlioğlu’nun evliliği, kısa sürede en çok konuşulan gelişmelerden biri haline geldi. Çiftin nikâh töreni, hem sosyal medyada hem de sanat camiasında yoğun ilgi topladı.

