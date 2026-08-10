Seda Sayan’ı Gören Türk Turist Şoke Oldu: “Çalmışlar!”

Samos Adası’nda bir kozmetik mağazasının vitrinindeki afişi gören Türk turist Seda Sayan’a benzettiği Yunan ünlüyü görünce telefonu eline aldı.

Seda Sayan’ı Gören Türk Turist Şoke Oldu: “Çalmışlar!”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-08-2026 19:16

Yunanistan’ın Samos Adası’na tatile giden bir Türk turist sokakta karşılaştığı bir görüntüyle resmen neye uğradığını şaşırdı. Bir kozmetik mağazasının vitrininde bulunan afişteki kadını görünce ilk anda Seda Sayan’ı gördüğünü sandı. Birkaç saniye sonra bunun başka biri olduğunu anlayınca da telefonu çıkarıp o anları kaydetti.

Videoyu çeken turist Seda Sayan’a seslenerek “Seni de çalmışlar abla!” deyince ortaya sosyal medyada kısa sürede yayılan eğlenceli bir görüntü çıktı.

“Seda Abla Seni Gördüm Sandım”

Turist, videoda yaşadığı şaşkınlığı oldukça samimi bir şekilde anlattı. “Seda abla, Yunanistan’dayız, Samos Adası’nda bir yere geldik. Vitrinde seni gördüm zannettim ama değilmiş. Seni de çalmışlar abla!” diyen kadın, ardından afişteki kişinin Sayan’a ne kadar benzediğini sordu.

“Şaka bir yana aynı sana benzemiyor mu?” sözleriyle devam eden turistin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Afişteki Kadın Bakın Kim Çıktı

Görüntülerin yayılmasının ardından afişteki kişinin kim olduğu da merak konusu oldu. Fotoğraftaki kadının Yunan oyuncu ve sunucu Katerina Kainourgiou olduğu ortaya çıktı.

Kainourgiou’nun bir kozmetik markasıyla yaptığı iş birliği kapsamında hazırlanan afişte yer aldığı öğrenildi. Ancak asıl dikkat çeken detay yüz hatlarının yanı sıra verdiği poz oldu. Elini çenesine koyduğu o poz Seda Sayan’ın sıkça kullandığı ikonik duruşu fazlasıyla andırıyordu.

Seda Sayan’dan Esprili Tepki

Sosyal medyada hızla yayılan videoya Seda Sayan da kayıtsız kalmadı. Paylaşımın altına yorum yapan Sayan “Aaa neresi orası?” diyerek hem şaşkınlığını hem de merakını dile getirdi.

Videonun altına yapılan yorumlar da en az görüntü kadar eğlenceliydi. Kullanıcılar “Seda Sayan kırmızı çizgimizdir”, “Her şeyi çaldınız Seda ablayı yedirmeyiz” ve “Sedaki Sayanki” gibi esprili yorumlarla paylaşımı adeta yorum yağmuruna tuttu.

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