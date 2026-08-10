İbrahim Tatlıses Diye Biliniyordu! Cansever’in Sırrı Ne?

Şarkıcı Cansever 8 Ağustos 2026’da 59 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir lösemi tedavisi gören sanatçının vefatı, müzik dünyasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı. Cansever’in yıllar önce verdiği bir röportaj ise ölümünün ardından yeniden gündeme geldi.

Sanatçı yaklaşık dört yıl önce Haberler.com’a verdiği röportajda Türkiye’ye gelişini ve müzik dünyasına nasıl adım attığını anlatmıştı. Herkes onu İbrahim Tatlıses’in keşfettiğini düşünürken Cansever’in anlattıkları hikâyenin aslında biraz farklı olduğunu ortaya koyuyordu.

Her Şey “Kara Çadır” ile Başladı

Cansever’in müzik kariyerinde dönüm noktası 1996 yılında seslendirdiği “Kara Çadır” oldu. O dönem yapım ekibinin kendisine arabesk müzik yapmayı önerdiğini anlatan sanatçı, bu müzik türünü o zamanlar neredeyse hiç bilmediğini söylemişti.

“Arabesk nedir ben bilmiyordum” diyen Cansever Türkiye’de müzik dünyasına girerken aslında bu alana oldukça yabancı olduğunu samimi bir şekilde anlatmıştı.

Onu İlk Fark Eden İsim Derya Tuna’ydı

Cansever’in kariyerindeki asıl kırılma ise Derya Tuna’nın kendisini fark etmesiyle yaşandı. O dönemde televizyonda “Kara Çadır”ın tanıtımları yayınlanıyordu.

İbrahim Tatlıses’in berberde olduğu sırada görüntüleri gören Derya Tuna hemen Tatlıses’i arayarak ondan şarkıyı dinlemesini istedi. Cansever’in anlattığına göre Tuna, Tatlıses’e genç şarkıcıdan bahsederek dikkatini çekti.

İbo Show’a Çıkınca Her Şey Değişti

Derya Tuna’nın haber vermesinin ardından İbrahim Tatlıses, yapım ekibiyle iletişime geçti. Cansever’in anlattığına göre Tatlıses “O kızı hiç bir yere göndermeyeceksiniz, İbo Show’a çıkartacağım” diyerek programda yer almasını istedi.

Cansever’in İbo Show’a çıkmasıyla birlikte kariyerinde yepyeni bir dönem başladı. Sanatçı bu süreci yıllar sonra tek cümleyle özetlemişti: “Çıkış o çıkış.”

İlk Türkçe Şarkısı da Tatlıses’ten

Cansever ayrıca Türkiye’ye geldiğinde Türkçe müziği henüz yeni tanımaya başladığını söylemişti. Hatta dinlediği ilk Türkçe şarkının da İbrahim Tatlıses’e ait olduğunu anlatmıştı.