Hailey Bieber Partide Sınırları Zorladı! O Anlar Olay Oldu

Kylie Jenner’ın 29. yaş günü için düzenlediği erken kutlama, gece boyunca renkli görüntülere sahne oldu. Beverly Hills’te gerçekleşen partiye Kardashian ailesinden isimlerin yanı sıra Hailey Bieber ve eşi Justin Bieber da katıldı. Ancak gecenin en çok konuşulan anlarından biri Hailey Bieber’ın bir kadın arkadaşıyla verdiği sıra dışı poz oldu.

29 yaşındaki modelin eğlencenin dozunu iyice artırdığı o anlar objektiflere yansırken, görüntüler kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Gecenin En Çok Konuşulan Pozu

Partide doğum günü tacı takan Hailey Bieber, bir kadın arkadaşının yanında oldukça dikkat çeken bir poz verdi. Arkadaşı mermer tezgâha doğru eğilirken Bieber da eğilip arkadaşının kalçasını yaladığı sırada görüntülendi.

Arkadaşının elinde içki bulunması ve pembe tanga giymesi de fotoğrafta dikkat çeken diğer ayrıntılar arasındaydı. Oldukça sıra dışı bulunan bu kare, partinin en çok konuşulan görüntülerinden biri oldu.

Fotoğrafı influencer Devon Lee Carlson paylaşırken, Hailey Bieber da görüntüyü kendi Instagram Hikâyeleri’nde yayınladı. Böylece olay sadece parti davetlileri arasında kalmadı, sosyal medyada da hızla yayıldı.

Parti Gece Boyunca Devam Etti

Hailey Bieber, gecenin ilerleyen saatlerinde Sydney Lee Carlson’ın paylaştığı başka bir görüntüyü de kendi hesabına taşıdı. Bu kez pembe tüylü bir boa takan model, elindeki kokteyl karıştırıcısıyla dans ederken görülüyordu.

Partideki eğlenceli anların bununla da sınırlı olmadığı anlaşıldı.

Kylie Jenner’dan Pembe Kutlama

Gecenin sahibi Kylie Jenner ise doğum günü için pembe konsepti tercih etti. Ünlü isim, sıcak pembe mini elbisesi ve tüylü topuklu ayakkabılarıyla verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Jenner ayrıca kutlama için hazırlanan üç farklı doğum günü pastasını da gösterdi. Ailesi ve yakın arkadaşlarıyla 10 Ağustos’taki 29. yaş günü öncesinde erken kutlama yapan Jenner’ın partisi, özellikle Hailey Bieber’ın dikkat çeken görüntüsüyle uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.