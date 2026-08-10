Aleyna Tilki Fena Patladı: “Kudurun Egomdan!”

Aleyna Tilki kendisinden yeni şarkı bekleyen hayranlarına verdiği cevaplarla yine gündeme oturdu. Ünlü şarkıcı bu yıl yeni bir beste yayınlamayabileceğini söylerken, neden bir süredir yeni müzik paylaşmadığını da anlattı. Ancak açıklamalarının en çok konuşulan kısmı eleştirilere verdiği sert cevaplar oldu.

“Belki İçimden Gelmiyor”

Hayranlarının “Hani şarkı?” şeklindeki mesajlarına yanıt veren Tilki kariyerinin başından beri düzenli olarak yeni şarkılar çıkardığını hatırlattı. Fakat bu kez kendisini yeni bir eser hazırlamak için zorlamak istemediğini söyledi.

“İçimden gelmiyor belki?” diyerek beklentilere cevap veren şarkıcı yeni müziklerin gelecek yıla kalabileceğinin sinyalini verdi.

Yurt Dışında Albüm Hazırlıyor

Tilki’nin bir yandan da yurt dışında albüm çalışmalarını sürdürdüğü ortaya çıktı. Farklı prodüktörlerle bir araya geldiğini söyleyen şarkıcı Türk müziğini farklı bir bakış açısıyla yorumlamaya çalıştığını anlattı.

Bu süreçte oldukça yorulduğunu belirten Tilki, kendisi “yoruldum” derken insanların hâlâ “Şarkı nerede?” diye sormasına tepki gösterdi. “Ben ‘yoruldum’ yazıyorum, siz ‘Şarkı nerede?’ yazıyorsunuz. Ben size sevmeyi böyle mi öğrettim?” sözleriyle sitemini açıkça dile getirdi.

“Artık Şakalarımı Herkes Anlamayacak”

Eleştiriler konusunda da oldukça net konuşan Aleyna Tilki bundan sonra daha sarkastik bir iletişim tarzı kullanacağını söyledi. Şarkıcı, “Artık sadece çok akıllılar benim şakalarımı anlayacak” diyerek dikkatleri üzerine çekti.

Ardından daha da sertleşen Tilki “Kudurun egomdan, bu size göre egoysa” sözleriyle eleştirilere adeta meydan okudu.

“Asıl Ben Sizi İstemiyorum”

Tilki’nin bazı takipçilerine yönelik sözleri ise tartışmanın dozunu iyice artırdı. Samimi olduğunda destek gördüğünü, farklı bir tavır sergilediğinde ise aynı kişiler tarafından eleştirildiğini söyleyen şarkıcı “Lütfen benim kitlem olmayın. Asıl ben sizi istemiyorum” diyerek oldukça sert bir çıkış yaptı.