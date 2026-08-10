Aleyna Tilki Fena Patladı: “Kudurun Egomdan!”

Aleyna Tilki yeni şarkı beklentilerine sert tepki gösterirken hayranlarına rest çekti. Ünlü şarkıcı “Asıl ben sizi istemiyorum” sözleriyle şaşırttı.

Aleyna Tilki Fena Patladı: “Kudurun Egomdan!”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-08-2026 18:43

Aleyna Tilki kendisinden yeni şarkı bekleyen hayranlarına verdiği cevaplarla yine gündeme oturdu. Ünlü şarkıcı bu yıl yeni bir beste yayınlamayabileceğini söylerken, neden bir süredir yeni müzik paylaşmadığını da anlattı. Ancak açıklamalarının en çok konuşulan kısmı eleştirilere verdiği sert cevaplar oldu.

“Belki İçimden Gelmiyor”

Hayranlarının “Hani şarkı?” şeklindeki mesajlarına yanıt veren Tilki kariyerinin başından beri düzenli olarak yeni şarkılar çıkardığını hatırlattı. Fakat bu kez kendisini yeni bir eser hazırlamak için zorlamak istemediğini söyledi.

“İçimden gelmiyor belki?” diyerek beklentilere cevap veren şarkıcı yeni müziklerin gelecek yıla kalabileceğinin sinyalini verdi.

Yurt Dışında Albüm Hazırlıyor

Tilki’nin bir yandan da yurt dışında albüm çalışmalarını sürdürdüğü ortaya çıktı. Farklı prodüktörlerle bir araya geldiğini söyleyen şarkıcı Türk müziğini farklı bir bakış açısıyla yorumlamaya çalıştığını anlattı.

Bu süreçte oldukça yorulduğunu belirten Tilki, kendisi “yoruldum” derken insanların hâlâ “Şarkı nerede?” diye sormasına tepki gösterdi. “Ben ‘yoruldum’ yazıyorum, siz ‘Şarkı nerede?’ yazıyorsunuz. Ben size sevmeyi böyle mi öğrettim?” sözleriyle sitemini açıkça dile getirdi.

“Artık Şakalarımı Herkes Anlamayacak”

Eleştiriler konusunda da oldukça net konuşan Aleyna Tilki bundan sonra daha sarkastik bir iletişim tarzı kullanacağını söyledi. Şarkıcı, “Artık sadece çok akıllılar benim şakalarımı anlayacak” diyerek dikkatleri üzerine çekti.

Ardından daha da sertleşen Tilki “Kudurun egomdan, bu size göre egoysa” sözleriyle eleştirilere adeta meydan okudu.

“Asıl Ben Sizi İstemiyorum”

Tilki’nin bazı takipçilerine yönelik sözleri ise tartışmanın dozunu iyice artırdı. Samimi olduğunda destek gördüğünü, farklı bir tavır sergilediğinde ise aynı kişiler tarafından eleştirildiğini söyleyen şarkıcı “Lütfen benim kitlem olmayın. Asıl ben sizi istemiyorum” diyerek oldukça sert bir çıkış yaptı.

Benzer Haberler
Manifest'in Zoktay'ı Peş Peşe Paylaştı! Sosyal Medyayı İkiye Bölen Pozlar! Manifest'in Zoktay'ı Peş Peşe Paylaştı! Sosyal Medyayı İkiye Bölen Pozlar!
Tatil Rotasını Mısır'a Çevirdi! Selin Şekerci Egzotik Ülkeyi Keşfe Çıktı Tatil Rotasını Mısır'a Çevirdi! Selin Şekerci Egzotik Ülkeyi Keşfe Çıktı
Aytaç Şaşmaz'dan Serra Arıtürk Aşkına İlk Yorum: Aytaç Şaşmaz'dan Serra Arıtürk Aşkına İlk Yorum: "Her Şey Yolunda!"
Zeynep Bastık Ve Serkay Tütüncü’den Düğün Öncesi Yeni Poz Zeynep Bastık Ve Serkay Tütüncü’den Düğün Öncesi Yeni Poz
Estetik Sonrası İlk Kare! Bülent Ersoy’un Hali Dikkat Çekti Estetik Sonrası İlk Kare! Bülent Ersoy’un Hali Dikkat Çekti
Talihsiz Kaza Sonrası Deniz Seki’den İlk Açıklama Geldi Talihsiz Kaza Sonrası Deniz Seki’den İlk Açıklama Geldi
ÇOK OKUNANLAR
Hileli Klibinin Çekildiği Sarnıçta Eğlenceli Anlar: Zeynep Oktay ve Sueda Uluca Viral Oldu!
  • 07-08-2026 11:46

Hileli Klibinin Çekildiği Sarnıçta Eğlenceli Anlar: Zeynep Oktay ve Sueda Uluca Viral Oldu!

Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası
  • 10-08-2026 11:22

Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular
  • 11-08-2026 20:06

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı
  • 11-08-2026 15:53

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı

Merve Terim Çetin'den Bodrum'da Alkış Toplayan Hareket: Elbisesiyle Denize Atladı!
  • 06-08-2026 16:17

Merve Terim Çetin'den Bodrum'da Alkış Toplayan Hareket: Elbisesiyle Denize Atladı!