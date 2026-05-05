Seda Sayan’dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf: "Erol Köse’nin Kafasında Çanta Patlattım!"

Seda Sayan’dan bomba Erol Köse itirafı! Kafa TV’de konuşan Sayan, Balenciaga çantasıyla Köse’yi nasıl dövdüğünü ve kavganın perde arkasını anlattı.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-05-2026 11:00

Ünlü sanatçı Seda Sayan, Kafa TV’de yayınlanan programda samimi açıklamalarda bulunarak yıllar önce magazin gündemini sarsan o meşhur kavgayı ilk kez bu kadar açık bir dille anlattı. Sayan'ın hedefindeki isim ise bir dönem aralarında büyük gerilim yaşanan Erol Köse'ydi.

Ancak Seda Sayan'ın anlatımı sırasında kullandığı bir ifade, sosyal medyada ve izleyiciler arasında kısa süreli bir şaşkınlığa neden oldu.

"Allah Rahmet Eylesin" Şoku

Seda Sayan, olayı anlatırken Erol Köse hakkında "rahmetli" ve "Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı. Bu sözler, Köse'nin sağlık durumu hakkında bir kafa karışıklığı yaratsa da, usta sanatçının bu ifadeleri ironi amaçlı mı yoksa bir dil sürçmesi sonucu mu kullandığı merak konusu oldu. Bilindiği üzere, yapımcı Erol Köse hayattadır.

"Balenciaga Çantayı Kafasında Patlattım"

Seda Sayan, sabrının taştığı o anları şu sözlerle dile getirdi:

"Hiç birine 'yeter artık' diyerek dayanamayıp bir adama daldınız mı? Kız en son rahmetli Erol Köse'yi dövdüm ya! Yazık, dövdüm. Balenciaga çanta, bir de ağır, kafasında patlattım herifin. Allah rahmet eylesin, o yattıkça biz yaşayalım, tövbe tövbe. Döverim ha, pis döverim!"

Kavganın Nedeni: "Arkadaşımı Hırsızlıkla Suçladı"

Sayan, şiddete normalde karşı olduğunu ancak söz konusu arkadaşı olunca kendini tutamadığını belirtti. Kavganın fitilini ateşleyen olayı ise şu sözlerle açıkladı:

"Arkadaşımı hırsızlıkla suçladı. Bir de sarhoştu, işime de geldi, güzel dövdüm onu."

Seda Sayan’ın bu kendine has üslubuyla anlattığı "çanta vakası", sosyal medyada kısa sürede en çok paylaşılanlar arasına girdi.

 

