Seda Sayan'dan Tarihi Unutkanlık: "Çok Evlenince Karışıyor!"

Türk televizyon ve müzik dünyasının "Kadırgalı" lakaplı ismi Seda Sayan, İzmir’deki sahne performansıyla yine adından söz ettirdi. 2022 yılında kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile dünyaevine giren Sayan, sahnede yaşadığı "evlilik tarihi" karmaşası ve verdiği esprili yanıtla izleyenleri kahkahaya boğdu.

Sahnedeki Tesadüf Şaşırttı

İzmirli hayranlarıyla buluştuğu gecede sahneye çıkan bir konuğunun evleneceğini öğrenen Seda Sayan, genç kadına düğün tarihini sordu. Aldığı yanıt üzerine eşi Çağlar Ökten’in araya girmesiyle durumun farkına varan ünlü sanatçı, kendi evlilik yıldönümünü unuttuğunu şaşkınlıkla fark etti. Eşinin hatırlatmasıyla "Aa bizim tarih!" diyerek tepki veren Sayan, stüdyoda neşeli anlar yaşattı.

"Çok Evlenince Öyle Oluyor"

Unuttuğu tarih sonrası durumu toparlamak için kendi evlilik geçmişine gönderme yapan Seda Sayan, öz eleştirisiyle herkesi güldürdü. Sayan'ın; "Çok evlenince öyle oluyor" şeklindeki samimi ve esprili çıkışı, sosyal medyada da kısa sürede viral oldu.

Eşi Çağlar Ökten ile her sahnesine el ele giden ve mutluluk pozları veren sanatçı, bu "hafıza kaybını" mizahla süsleyerek geceye damga vurdu.