Seda Sayan’dan Serenay Sarıkaya’ya "Gelin" Çalımı: "Hayatımı İlayda Oynasın!"

Magazin dünyasında son dönemde popüler olan "Hayatımı Serenay Sarıkaya oynasın" akımına kadırgalı Seda Sayan da katıldı. Ancak Sayan, meslektaşlarının aksine tercihini müstakbel gelini İlayda Alişan’dan yana kullanarak herkesi şaşırttı.

"Serenay’ı Severim Ama..."

Geçtiğimiz akşam bir davette görüntülenen Seda Sayan, olası bir biyografi filminde kendisini kimin canlandırmasını istediği sorusuna samimi bir yanıt verdi. Gençlik yıllarına benzetilen İlayda Alişan’a yeşil ışık yakan sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

"Serenay’ı severim ama beni İlayda oynasın”

Eşi Çağlar Ökten’e "Hediye" Takılması

İstanbul'da sahne alan eşi Çağlar Ökten'i en ön sıradan izleyen Seda Sayan, konser sonrası muhabirlerin yeni yıl sorularını yanıtladı. Eşinin kendisine hediye alıp almadığı sorulunca Sayan, kendine has esprili üslubuyla Çağlar Ökten’e takılmadan edemedi:

“Üç kuruş kazanıp onunlada bana maddi değeri yüksek hediyeler alıyor. Yazık günah”

Gelin-Kaynana Arasından Su Sızmıyor

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan güzel oyuncu İlayda Alişan, "kayınvalidesi"nden aldığı bu onayla magazin gündeminin zirvesine oturdu. Sayan’ın bu çıkışı, aile içindeki bağların ne kadar kuvvetli olduğunu ve İlayda Alişan’ı şimdiden ailenin bir parçası olarak gördüğünü kanıtladı.