Seda Sayan'dan Ömür Gedik'e Şok Sözler: "Sizin Ev Çiş Kokuyordur!"

Yayın Tarihi : 18-03-2026 13:51

Ekranların "Kadırgalı"sı Seda Sayan, programına konuk ettiği hayvan hakları savunucusu ve şarkıcı Ömür Gedik ile yaşadığı diyalogla sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Evinde tam 36 kedi beslediğini açıklayan Gedik’e Sayan’ın verdiği tepki, "hijyen mi, hayvan sevgisi mi?" tartışmasını başlattı.

"Evin İçinde Kürekle Geziyorum"

Her şey, Ömür Gedik’in evindeki kedi nüfusunun yoğunluğunu ve bakım zorluğunu anlatırken kullandığı şu cümleyle başladı:

"Evin içinde resmen kürekle geziyorum."

Bu itiraf üzerine titizliğiyle bilinen Seda Sayan, canlı yayında adeta şoke oldu ve oklarını Gedik’e çevirdi.

 "Çocuğunu Terbiye Edemeyen Analar Gibisin!"

Seda Sayan, Gedik’in "kürek" benzetmesine sert ve esprili bir dille karşılık vererek hijyen endişesini dile getirdi:

  • Sayan’ın Çıkışı: "Evin ortasına yapıyorlar yani... Çocuğunu terbiye edemeyen analar gibisin. Sizin ev kesin kokuyordur, ben o eve gelemem valla!"

  • Gedik’in Yanıtı: Sayan’ın bu sözlerine bozulan Ömür Gedik, kısa ve net bir şekilde "Gelme o zaman" diyerek tavrını koydu.

 Sosyal Medya İkiye Bölündü

İkilinin bu diyaloğu kısa sürede viral olurken, kullanıcılar iki farklı cepheye ayrıldı:

  1. Seda Sayan’ı Haklı Bulanlar: "36 kedi bir evin içinde ne kadar temiz bakılırsa bakılsın mutlaka koku yapar, Seda dürüst davranmış."

  2. Ömür Gedik’i Savunanlar: "Bir hayvanseverin emeğini 'terbiyesiz çocuk' benzetmesiyle küçümsemek ve 'kokuyordur' diyerek aşağılamak çok kaba bir davranış."

