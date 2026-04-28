Seda Sayan’dan Olay Öneri: "İstanbul’a Pasaportla Girilmeli"

Seda Sayan'dan İstanbul için radikal öneri: "Giriş pasaportla olmalı!" Ayrıca Selena Gomez'in eşi Benny Blanco'nun hijyen alışkanlıklarını sert bir dille eleştirdi.

Seda Sayan’dan Olay Öneri:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-04-2026 10:23

Türk televizyon dünyasının en açık sözlü isimlerinden Seda Sayan, YouTube programında yaptığı açıklamalarla bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu. Titizliğiyle bilinen ve "Kadırgalı" lakabıyla tanınan sanatçı, hem İstanbul’un nüfus sorunu için radikal bir çözüm önerdi hem de dünyaca ünlü bir çiftin hijyen alışkanlıklarına sert tepki gösterdi.

"İstanbul'a Giriş Pasaportla Olmalı"

İstanbul’un kalabalığından ve toplu taşımadaki koku sorunundan dert yanan Seda Sayan, şehrin nüfusunun kontrol altına alınması gerektiğini savundu. Metrolardaki koku ve yoğunluğa değinen sanatçı, bu duruma çözüm olarak pasaport uygulamasını önerdi. Sayan, şu ifadeleri kullandı:

“Ne yapacaksın biliyor musun? İstanbul’a pasaport vereceksin. Fazla kişi girmeyecek, nüfus azalacak. Bunu Celal Şengör Hocamız da söylemişti; İstanbul’a pasaportla girilmeli. İstanbul o kadar güzel bir yer ki, İstanbul’da İstanbullu yok; herkes var.”

Benny Blanco ve Selena Gomez’e Sert Eleştiri

Programın devamında hijyen konusundaki hassasiyetini sürdüren Sayan, dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez ve eşi Benny Blanco hakkındaki haberleri değerlendirdi. Blanco’nun programlardaki bakımsız görüntüsü ve iç çamaşırı değiştirme sıklığına dair iddialar karşısında midesinin bulandığını belirten sanatçı, tepkisini gizlemedi.

  • Görüntü Kirliliği: Blanco’nun kirli ayakları için "Gördüm, pis. İğrenç," dedi.

  • Hijyen Eleştirisi: Gomez’in, eşinin yedi günde bir iç çamaşırı değiştirmesine rağmen onu sevdiğine dair açıklamalarına, "Ay tövbe Ya Rabbim. Kız ben onu evlere barklara sokmam. Yedi gün aynı donla... Ben adamı tutarım ensesinden," diyerek sert çıktı.

Seda Sayan’ın hem şehir planlamasına hem de küresel magazin figürlerinin temizlik alışkanlıklarına dair yaptığı bu dobralık dolu açıklamalar, kısa sürede binlerce paylaşım ve yorum alarak haftanın en çok konuşulan magazin haberi oldu.

ÇOK OKUNANLAR
