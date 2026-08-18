İstanbul Hadise'si! Pop Müziğin Kraliçesi Harbiye Sahnesini Salladı!

Türk pop müziğinin en güçlü kadın vokallerinden ve sahne şovlarıyla her dönem adından övgüyle söz ettiren Hadise 2026 yaz turnesi kapsamındaki dev İstanbul konserinde unutulmaz bir müzik şölenine imza attı. İstanbul seyircisiyle buluştuğu gecede biletleri günler öncesinden tükenen konser alanını hınca hınç dolduran binlerce müziksever ünlü sanatçının yüksek enerjili performansına gece boyunca dev bir koro halinde eşlik etti. Hem görsel şovları hem de özel repertuvarıyla müzikseverleri büyüleyen ünlü popçu "İstanbul Hadise'si" dedirten muazzam bir sahne gecesini geride bıraktı.

Yazın İkonik Şarkısı Ara Beni İçin Özel Kolaj Gösterimi

Cesur sahne şovlarıyla sık sık gündeme gelen Hadise, İstanbul Festivali’nin kapanış gecesinde sahne aldı. pic.twitter.com/O4OZBS60FM — 23 DERECE (@yirmiucderece) August 17, 2026

Yaz sezonuna damgasını vuran ve 2026 yazının En Çok Konuşulan hitlerinden biri haline gelen Ara Beni şarkısı çalmaya başladığında konser alanında adeta coşku tavan yaptı. Dinleyicilerin yoğun alkışları ve çığlıkları eşliğinde şarkısını seslendiren Hadise sahne arkasındaki dev led ekranlarda yayınlanan sürpriz görsel şovla hayranlarını duygulandırdı. Şarkının yayınlandığı ilk günden itibaren sosyal medyada viral olan ve dinleyiciler tarafından çekilen binlerce neşeli videodan özenle hazırlanan özel video kolajı performans sırasında dev ekranlarda gösterildi. Hayranlarının kendi videolarını sahnede görmesiyle birlikte konserdeki coşku ve bağ daha da güçlendi.

Yeni Albümden Sürpriz: Bana Masal Anlatma İlk Kez Sahnede

Hadise, İstanbul Festivali sahnesinde yıla damga vuran şarkısı “Ara Beni”yi seslendirdi. pic.twitter.com/IAImdDkL3h — Pop Kulisi (@popkulisi) August 16, 2026

Müzik listelerinin zirvesinden inmeyen son albümü H. ile büyük bir başarı yakalayan Hadise İstanbul seyircisine özel bir de sürprize imza attı. Albümün en sevilen ve duygusal derinliği yüksek parçalarından biri olan Bana Masal Anlatma'yı ilk kez bu İstanbul konserinde canlı performans repertuvarına dahil etti. Şarkının ilk notalarıyla birlikte büyük bir alkış tufanı koparken usta sanatçı bu özel parçayı ilk kez canlı seslendirmenin heyecanını ve gururunu hayranlarıyla paylaştı.

İddialı Sahne Tarzı ve Şıklığıyla Yine Büyüledi

Her konserinde giydiği iddialı kostümler ve cesur tarzıyla magazin ve moda dünyasının yakın markajında yer alan Hadise bu özel gecede tercih ettiği sahne tarzıyla da yine tüm bakışları üzerinde topladı. Işıltılı detaylara sahip özel tasarım kostümü, kendine özgü saç ve makyaj stili ile sahne şovunu görsel bir şölene dönüştüren ünlü sanatçı muhteşem dans ekibiyle birlikte sergilediği koreografilerle izleyenlerden tam not aldı. İstanbul konseriyle yaz sezonunun en görkemli sahne performanslarından birine imza atan Hadise turne kapsamında farklı şehirlerde müzikseverlerle buluşmaya devam edecek.