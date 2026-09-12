Seda Sayan'dan Evlilik Çıkışı: "Asıl 7 Kez Evleneni Dinleyin"

Türkiye Perakendeciler Federasyonu tarafından Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Perakende Zirvesi’ne katılan ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan organizasyonda yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çekti. Özel yaşantısı ve ikili ilişkiler üzerine değerlendirmelerde bulunan sanatçı geçmiş evliliklerine yönelik kamuoyunda dile getirilen eleştirileri doğrudan hedef aldı. Sahnedeki dinamik hitabetiyle öne çıkan Sayan salonu dolduran konuklara tecrübelerini aktardı.

"Asıl 7 Kere Evleneni Dinleyeceksiniz"

Kişisel yaşamındaki evlilik sayısının magazin basınında ve sosyal ağlarda sürekli tartışma konusu yapıldığını hatırlatan ünlü sanatçı bu duruma yönelik önyargılı yorumlara tepki gösterdi. İlişkiler konusunda fikir beyan etmesine mesafeli yaklaşanlara seslenen Sayan, "Evlilik 7 oldu çok şükür. İlişkilerle ilgili konuştuğumda bazıları 'Yedi kere evlenen bir kadın ne anlar, ne tavsiyesi veriyor' diyerek eleştiriyor. Oysa durum tam tersi, asıl yedi kere evleneni dinleyeceksiniz, asıl beni dinleyeceksiniz" sözleriyle hayat tecrübesine vurgu yaptı.

Radyo Sınavından Düğün Salonlarına

Müzik yolculuğunun başlangıç yıllarını ve çocukluk dönemini dinleyicilerle paylaşan ünlü isim mesleğe adım atış sürecini anlattı. Zihninde oyunculuk gibi bir kariyer planının hiçbir zaman yer almadığını belirten sanatçı henüz küçük yaşlardayken bir öğretmeninin desteğiyle radyo sınavlarına girdiğini söyledi. Şarkı söyleme tutkusunun her zaman ilk sırada geldiğini vurgulayan Sayan sahne disiplinini düğün salonlarında mikrofon başına geçerek kazandığını kaydetti.

"Her Şey Hayal Ederek Başlar"

Zirvede bir araya gelen perakende sektörü temsilcilerine ve dinleyicilere başarıya ulaşmanın yöntemini anlatan tecrübeli televizyoncu kendine güven duymanın temel şart olduğunu ifade etti. Kararlılık ve cesaretin hedeflere ulaşmadaki payına değinen sanatçı, "Eğer kendine inanıyorsan önce hayalini kuruyorsun, ardından o yüreği ortaya koyuyorsun. Hayatta her şey önce hayal etmekle başlar" diyerek konuşmasını noktaladı.