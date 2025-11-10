Seda Sayan'dan Ev Hanımlarına İlginç Öneri: "Kocanızın Atletini Atmayın!"

Seda Sayan, ev hanımlarına ilginç bir öneride bulundu: "Kocalarınızın eski atletlerini atmayın! Onlarla çok güzel cam siliniyor, hiç iz bırakmıyor."

Seda Sayan'dan Ev Hanımlarına İlginç Öneri:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-11-2025 12:12

Özel hayatıyla ve ilginç açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Seda Sayan, bu kez kadınlara şaşırtıcı bir tavsiyede bulundu. Ünlü şarkıcı, "Kocalarınızın eski atletlerini atmayın!" sözlerini kullandı. Sayan, eski atletleri ne yaptığını da itiraf etti.

7. Kez Nikah Masasına Oturmuştu

Seda Sayan, 2022 yılında Çağlar Ökten ile evlenerek yedinci kez nikah masasına oturmuştu. 62 yaşındaki Sayan, evliliğinde mutluluğu yakaladığını her fırsatta dile getiriyor. Şarkıcının yaptığı her açıklama, sosyal medyada hızla gündem oluyor. Daha önce "Ben çorap kadınıyım" sözleriyle de çok konuşulmuştu.

Eski Atletlerle Cam Siliyor

Seda Sayan, konuk olduğu bir programda özel hayatına dair ilginç bilgiler paylaştı. Şarkıcı, ev hanımlarına yönelik bir öneride bulundu. Sayan, eşinin eskiyen atletlerini atmadığını söyledi. Ünlü isim, bu atletleri farklı bir amaç için kullandığını açıkladı. Sayan, atletlerle cam sildiğini itiraf etti.

"Hiç İz Bırakmıyor" İtirafı

Seda Sayan, önerisinin nedenini de açıkladı. Sayan, eski atletlerin cam silmekte çok işe yaradığını belirtti. "Onlarla çok güzel cam siliniyor, hiç iz bırakmıyor" diyerek hem şaşırttı hem de güldürdü. Ünlü şarkıcının bu sözleri, kısa sürede binlerce yorum ve paylaşım aldı.

