Seda Sayan’dan Annesi Hakkında Çarpıcı İtiraf: "Evdeki kadınlara kafasını takıyor"

Ünlü sanatçı Seda Sayan, bu kez annesi Ayşe Gürsaçar ile ilgili sözleriyle gündem oldu. Ailesine olan bağlılığıyla bilinen Sayan, annesinin evdeki yardımcıları hakkında ilginç bir korku yaşadığını dile getirdi.

“Zehirleyecekler Korkusu Var”

Seda Sayan, annesinin evinde çalışan yardımcılar için “Bunlar beni zehirleyecek” dediğini aktardı. Sanatçı, “Anne seni niye zehirlesinler? Sen ölürsen işsiz kalırlar.” sözleriyle annesini ikna etmeye çalıştığını ancak yanıt alamadığını söyledi. Gürsaçar’ın ise, “Onlar iş bulur.” diyerek şüphelerini sürdürdüğünü dile getirdi.

Yemeğini ve İlacını Kendi Gözleriyle Kontrol Ettiriyor

Sayan’ın açıklamalarına göre, annesi yemek yiyeceği veya ilaçlarını alacağı zaman mutlaka Seda Sayan ya da ablasının aramasını istiyor. Annesi, yalnızca onların gözetiminde yemeğini yiyor ve ilaçlarını içiyor. Bu durum sanatçının hayranları arasında endişe yarattı.

Sosyal Medyada Yorum Yağdı

Sayan’ın açıklamaları sonrası sosyal medyada “Acil doktora götürün” yorumları öne çıktı. Takipçiler, annesinin yaşadığı bu korkunun ciddi bir rahatsızlık belirtisi olabileceğini savundu.

“Pamuk Annem Doktor Kontrolünde”

Seda Sayan ise gelen yorumlara kayıtsız kalmadı. Ünlü sanatçı, annesinin düzenli olarak doktor kontrolünde olduğunu belirtti. “Doktora gösterin tavsiyesinde bulunanlara teşekkür ederim ama benim pamuk annem zaten doktor kontrolünde. Dua diliyoruz çünkü anneciğimin başka rahatsızlıkları da var.” ifadeleriyle takipçilerine seslendi.

Sevenlerinden Destek

Sanatçının paylaşımı sonrası çok sayıda takipçisi, Ayşe Gürsaçar için geçmiş olsun mesajları gönderdi. Hayranları, Seda Sayan’ın annesine gösterdiği özeni takdir ederken, sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getirdi.