Seda Sayan ve Müstakbel Gelini İlayda Alişan'dan Samimi Sohbet: "Sen Felaket Bir Kaynana Olursun"

Seda Sayan, programında oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan oyuncu İlayda Alişan'ı ağırladı. Müstakbel gelin ve kayınvalide adayının sohbeti, sosyal medyada gündem oldu. Sayan’a gelen "Sen felaket bir kaynana olursun" yorumlarına İlayda Alişan karşı çıktı.

Alişan: "Oğulcan'dan Hiç Öyle Bir Şey Duymadım"

Seda Sayan, kendisine gelen eleştirileri dile getirdi. Sayan, "Mesela bana diyorlar ki sen çok karışan ve felaket bir kayınvalide olursun" dedi. İlayda Alişan ise kayınvalide adayına destek verdi. Alişan, "Hiç öyle değilsiniz bence" yanıtını verdi.

Seda Sayan, oğluna karışmadığını vurguladı. İlayda Alişan da bu sözleri onayladı: "Oğulcan'dan ben hiç öyle bir şey duymadım. Arkadaş gibisiniz. Reels atıyorsunuz birbirinize, fikir alıyorsunuz. Ben hepsine şahidim."

"Görünce Oğulcan'ı Özledim Şimdi"

Seda Sayan, oğlu ve müstakbel gelinin birlikte yer aldığı karelere "Fotoğraflarınız çok güzel" yorumunu yaptı. İlayda Alişan ise sohbette duygulandı. Genç oyuncu, "Görünce fotoğrafları Oğulcan'ı özledim şimdi" dedi.

Daha önce saçlarını sarıya boyatmasıyla Seda Sayan'a benzetilen İlayda Alişan, "Seda Hanım'a benzetilmek benim için gururdur" demişti.