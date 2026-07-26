Seda Sayan Ve Merve Özbey'den Olay Kare! Yorum Yağdı

Seda Sayan ile Merve Özbey sosyal medyada paylaştıkları samimi bir kareyle magazin gündemine damga vurdu. İki ünlü ismin birlikte verdiği poz kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, fotoğrafın altındaki mesajlar da en az kare kadar konuşuldu. Özellikle Merve Özbey'in Seda Sayan'a yazdığı Sultanım notu takipçilerin dikkatinden kaçmadı.

Paylaşımın ardından sosyal medyada ikili hakkında peş peşe yorumlar gelirken hayranları da bu sıcak dostluğu öven mesajlar paylaştı.

"Canım Merve'm" Mesajına Dikkat Çeken Yanıt

Paylaşımdaki en çok konuşulan detay ise Seda Sayan'ın Merve Özbey için yazdığı "Canım Merve'm" sözlerine gelen cevap oldu. Özbey'in "Sultanım" diyerek karşılık vermesi aralarındaki yakın ilişkiyi bir kez daha gözler önüne serdi.

İkilinin içten tavırları ve doğal halleri takipçiler tarafından oldukça beğenildi. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan paylaşım günün en çok konuşulan magazin konularından biri haline geldi.

Seda Sayan'ın Eski Dostluk Hikayesi Yeniden Gündemde

Bu paylaşımın ardından birçok kişi Seda Sayan'ın yıllardır yakın dostu olan Safiye Soyman'ı da hatırladı. Hatta daha önce Seda Sayan'ın sosyal medyada herkesi takipten çıkıp sadece oğlu Oğulcan Engin'i takip etmesi uzun süre konuşulmuştu.

O dönem yaşananları anlatan Seda Sayan en büyük tepkinin Safiye Soyman'dan geldiğini söylemişti. Yakın arkadaşına bunun kişisel bir karar olmadığını anlatmakta zorlandığını ifade eden Sayan durumu esprili bir dille paylaşmıştı.

"Sevginin Ölçüsü Like mı?"

Seda Sayan o dönem yaptığı açıklamada sosyal medyanın insanlar üzerindeki etkisine de dikkat çekmişti. Safiye Soyman'ın, paylaşımlarını artık beğenmediği için üzüldüğünü anlatan ünlü sanatçı, bu durumu oldukça ilginç bulduğunu söylemişti.

"Biz yılların dostuyuz ama konu dönüp dolaşıp beğeni meselesine geldi" diyen Seda Sayan, sevginin sosyal medya etkileşimleriyle ölçülmemesi gerektiğini vurgulamıştı. Hatta "Sevgimizin ölçüsü gerçekten bir 'like' mı?" sözleriyle de dikkat çekmişti.

Son paylaşımıyla yeniden gündeme gelen Seda Sayan bu kez Merve Özbey ile verdiği samimi poz sayesinde konuşulurken, geçmişte anlattığı dostluk hikâyeleri de yeniden hatırlandı. Görünen o ki ünlü isim hem sosyal medya paylaşımları hem açıklamalarıyla magazin gündeminde kalmaya devam ediyor.