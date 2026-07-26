Çılgın Bediş Geri Dönüyor! Eski Kadro Yeniden Bir Arada

90'lı yılların en unutulmaz gençlik dizilerinden biri olan Çılgın Bediş tam 25 yıl aradan sonra yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Bir döneme damga vuran ve ekran başındaki milyonları kendine bağlayan dizi bu kez televizyon dizisi olarak değil, sinema filmi olarak geri dönüyor. Haberi duyan eski hayranlar ise şimdiden büyük heyecan yaşamaya başladı.

1996 ile 1999 yılları arasında yayınlanan dizi yayınlandığı dönemde sadece gençlerin değil her yaştan izleyicinin favorileri arasına girmişti. Eğlenceli hikâyesi unutulmaz karakterleri ve sıcak atmosferi sayesinde yıllar geçse de hafızalardaki yerini korumayı başardı.

Yıllardır Beklenen Proje Sonunda Gerçek Oluyor

Aslında Çılgın Bediş'i yeniden ekranlara taşımak isteyen birçok yapımcı daha önce de harekete geçmişti. Ancak çeşitli nedenlerle bu projelerin hiçbiri hayata geçirilemedi. Bu yüzden dizinin geri dönüşü uzun yıllardır sadece bir söylenti olarak kaldı.

Şimdi ise beklenen haber sonunda geldi. Projeyi sinemaya uyarlama görevini, son dönemde peş peşe çektiği filmlerle dikkat çeken Poll Films üstlendi. Yapımcı Polat Yağcı'nın eski kadroyu yeniden bir araya getirmek için yoğun bir çalışma yürüttüğü konuşuluyor.

Eski Başroller Yeniden Bir Arada

Hayranları en çok sevindiren gelişmelerden biri de dizinin unutulmaz başrol oyuncularıyla ilgili oldu. Gelen bilgilere göre Bediş karakterine hayat veren Yonca Evcimik ile Oktay rolüyle hafızalara kazınan Cenk Torun projede yeniden buluşacak. İkiliyle anlaşma sağlandığı öğrenilirken diğer eski oyuncuların da kadroya katılması için görüşmeler devam ediyor.

Bu gelişme diziyi yıllar önce büyük bir ilgiyle takip eden izleyicileri şimdiden nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

Vizyon Tarihi Şimdiden Merak Ediliyor

Henüz çekimlerin başlamasına biraz zaman olsa da filmin 2027 yılının şubat ayında vizyona girmesi planlanıyor. Eski hikâyenin nasıl güncelleneceği hangi karakterlerin geri döneceği ve sürpriz isimlerin olup olmayacağı ise şimdiden merak konusu.

Kısacası Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından biri olan Çılgın Bediş yıllar sonra beyaz perdede yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Nostalji sevenler için bu film, şimdiden yılın en çok konuşulacak projeleri arasında gösteriliyor.