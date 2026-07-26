Gülben Ergen'den Paralı Hamle! Gerçek Nedeni Şaşırttı

Gülben Ergen Instagram'da aylık 79,99 TL'lik abonelik sistemini başlattı. "Ev halimdeyim, samimiyim" diyerek kararının perde arkasını anlattı.

Gülben Ergen'den Paralı Hamle! Gerçek Nedeni Şaşırttı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-07-2026 13:29

Gülben Ergen sosyal medyada dikkat çeken yeni bir adım attı. Ünlü şarkıcı Instagram hesabında ücretli abonelik sistemini devreye aldı. Aylık 79,99 TL karşılığında sunulan bu sistemle takipçilerine daha özel içerikler paylaşacağını duyurdu. Kararın ardından sosyal medyada birçok kişi "Neden böyle bir sistem açtı?" sorusunu sormaya başladı. Ergen de merak edilen tüm sorulara tek tek yanıt verdi.

"Burada Tamamen Kendim Gibiyim" Dedi

Gülben Ergen'e göre abonelik sisteminin en büyük farkı daha rahat ve doğal paylaşım yapabilmesi. Kamera karşısına bornozuyla geçen ünlü şarkıcı abonelerine karşı herhangi bir kaygı taşımadığını söyledi.

Kendi ifadesiyle burada "ev haliyle" bulunduğunu anlatan Ergen takipçilerinin günlük hayatıyla ilgili sorduğu soruları da içtenlikle cevaplayabildiğini belirtti. Ne yediğini ne içtiğini ya da kullandığı ürünleri artık daha rahat paylaşabildiğini söyleyen sanatçı bu alanı daha samimi bir iletişim ortamı olarak gördüğünü dile getirdi.

Magazin Değil Samimiyet Ön Planda

Ergen ücretli abonelik bölümünde magazin gündemi oluşturacak paylaşımlar yapmayı düşünmediğini özellikle vurguladı. Buradaki amacının sansasyon yaratmak değil kendisini gerçekten merak eden takipçileriyle daha yakın bir bağ kurmak olduğunu söyledi.

Takipçilerinin aklına gelen her soruyu çekinmeden sorabildiğini ifade eden ünlü isim bu sistem sayesinde sosyal medyada daha filtresiz ve doğal içerikler üretebildiğini anlattı. Ona göre bu alan kalabalık kitlelerden uzak daha sıcak ve karşılıklı iletişimin olduğu özel bir ortam sunuyor.

Özel İçerikler Sadece Abonelere Açık Olacak

Gülben Ergen açıklamalarının devamında abonelerine yeni sürprizler de hazırladığını duyurdu. O günü soru-cevap günü ilan eden sanatçı takipçilerinden gelen mesajları yanıtladı. Bundan sonraki süreçte Instagram hikâyelerinin önemli bir bölümünü de yalnızca ücretli abonelerine özel paylaşacağını açıkladı.

Kısacası Gülben Ergen sosyal medya kullanımında yeni bir sayfa açmış durumda. Daha doğal daha samimi ve günlük hayatını sansürsüz paylaşabileceği bir alan oluşturduğunu söyleyen sanatçı bu sistemi tercih eden takipçileriyle daha yakın bir iletişim kurmayı hedeflediğini belirtti. Bu yeni adımın nasıl karşılık bulacağı ise önümüzdeki günlerde daha net ortaya çıkacak.

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