Seda Sayan New York’u Salladı! İkonik Valiz Önünde Olay Poz.

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Seda Sayan, rotayı bu kez okyanus ötesine kırdı. Eşi Çağlar Ökten ile birlikte Amerika’ya uçan ünlü sanatçı, New York’un meşhur simgelerinden birinin önünde verdiği pozla sosyal medyayı hareketlendirdi.

New York’ta İkonik Poz

Her daim şıklığı ve enerjisiyle adından söz ettiren Sayan, New York'taki meşhur ikonik valiz heykelinin önünde objektif karşısına geçti. Sosyal medya hesabından paylaştığı bu kare, takipçileri tarafından kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Tatilin tadını çıkaran ünlü çift, New York sokaklarında aşk tazelemeye devam ediyor.

"Resmen Gasbettim Onu!"

Amerika seyahati öncesinde bir YouTube kanalına konuk olan Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile olan evliliğine dair çarpıcı itiraflarda bulundu. 20 Nisan 2022'de sürpriz bir nikahla evlendiği müzisyen eşi için samimi ifadeler kullandı:

Sürpriz Evlilik: "Evliliğimiz çok kısa sürede oldu. Resmen gasbettim onu."

Derin Bağ: "Beni çok iyi tanıdığını düşünüyorum. Beni bu güne kadar kimse tanımamış."

Evlilikte Mutluluk Tablosu

Yaş farkı eleştirilerine kulak asmayan ve her fırsatta ne kadar mutlu olduğunu dile getiren "Kadırgalı", Amerika tatiliyle de bu mutluluğunu taçlandırmış oldu. Çiftin tatil kareleri, "Seda Sayan formundan hiçbir şey kaybetmiyor" yorumlarını beraberinde getirdi.